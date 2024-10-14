Комика Гаврилова оштрафовали за "дискредитацию" армии

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о "дискредитации" армии РФ. Ранее он провел 13 суток в спецприемнике из-за "разжигания ненависти".

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило местное издание NewsNN со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Сообщается, что протокол в отношении комика составили из-за видео с его тбилисского концерта. Он признал вину и удалил запись, пишет NewsNN. "Этот ролик был выложен с юмористической целью. Я не хотел никого дискредитировать. Хотелось бы принести извинения перед вооруженными силами РФ и людьми, которых это могло бы оскорбить. Я не занимаюсь политикой, я занимаю юмором. Видео было неудачным", - приводит слова Гаврилова с заседания суда Telegram-канал SOTA.

Гаврилова преследуют после возвращения в Россию с одного из своих концертов

Дмитрия Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде в сентябре 2024 года после того, как он вернулся со своего концерта в Грузии. Комик провел 13 суток в спецприемнике после того, как его признали виновным в "возбуждении ненависти". На своем концерте он якобы "унизил достоинство россиян" и в "уничижительном образе изобразил российского военного", пишет "Радио Свобода".