ВСУ заменили командующего группировки ВСУ "Донецк"

Командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" генерал Александр Луценко заменен на генерала Александра Тарнавского после серии тяжелых поражений на фронте, пишут СМИ в ночь на субботу, 14 декабря. Днем ранее об этом же сообщала народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Официально о назначении пока не объявлено.

СМИ уточняют, что в ведении Луценко находится оборона Покровского и Кураховского направления. Курахово уже частично захвачено российской армией. Также она продолжает свое продвижение под Покровском. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники пишет, что отставка Александра Луценко связана с продвижением российских войск в зоне его ответственности. В частности, под Покровском ВС РФ удалось прорваться через украинскую оборону к югу от города и создать угрозу его окружения, а также дальнейшего прорыва российских частей в сторону Днепропетровской области.

При этом лишь 7 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил Александру Луценко генеральское звание.

Александр Тарнавский - один из самых известных генералов ВСУ

Александр Тарнавский, который, по данным СМИ, займет место Луценко на посту командующго оперативно-тактической группировки "Донецк" - один из самых известных генералов в Украине. На момент вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года он занимал должность начальника штаба - заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток". Позднее его назначили командиром оперативной группировки войск "Слобода", которая отражала наступление ВС РФ под Харьковом. Наконец, именно под руководством Тарнавского оперативно-стратегическая группировка войск "Херсон" вернула под свой контроль одноименный город на юге Украины.

В то же время, Тарнавский, подчеркивают СМИ, командовал неудачной попыткой контрнаступления ВСУ на юге Украины летом 2023 года, а часть его сил принимала участие в обороне Авдеевки, которая в итоге также перешла под контроль российских войск.