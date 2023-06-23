ВСУ: Основные силы пока не участвуют в наступлении

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 июня.

На 485-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 23 июня (время московское).

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Россия не использует беспилотники иранского производства на войне против Украины и не видит смысла и юридических оснований для расследования этого вопроса в ООН, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. "Уже не в первый раз мы слышим обвинения в использовании иранских дронов на Украине, мы категорически не согласны с ними, обвинения безосновательны", - сказал он.

Ранее, как сообщила американская постпред Линда Томас-Гринфилд, США, Франция, Великобритания, Албания и Украина в совместном заявлении призвали генсека ООН Антониу Гутерреша провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, что касается БПЛА. Обломки сбитых ВСУ беспилотников Shahed иранского производства были многократно обнаружены в Украине. Войска РФ используют их для ударов по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры.

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В ходе нынешнего контрнаступленияукраинская армия еще не использовала основные силы наступательного резерва, заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian. "Сейчас мы прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", – сказал он. По его словам, россияне предугадывают самые опасные для себя направления и строят там мощную оборону, которую трудно прорвать. По мнению Сырского, миру "следует набраться терпения" по поводу наступления ВСУ, нужно быть готовым к тому, что этот процесс займет время, поскольку с обеих сторон сосредоточено много сил, техники и инженерных препятствий.

Войска РФ построили понтонную переправу рядом с Чонагрским мостом

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Российские войска построили понтонную переправу через Сиваш после украинского удара по Чонгарскому мосту, соединяющему аннексированный Россией Крым с оккупированной частью Херсонской области, сообщил в Telegram проект Радио "Свобода" "Схемы". Понтонная переправа видна рядом с мостом на снимках спутника Planet Labs от 23 июня. Обстрел моста был совершен днем ранее. По Чонгарскому мосту российская армия поставляет технику и боеприпасы на фронт на юге Украины.

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Россия использует специально обученных млекопитающих для защиты бухты Севастополя в аннексированном Крыму, где находится база Черноморского флота, сообщила британская разведка в своем обзоре за 23 июня. Согласно спутниковым снимкам, помимо четырех рядов сетей и бонов на выходе из бухты увеличилось количество вольеров, в которых могут находиться дельфины, обученные противостоять водолазам противника, говорится в обзоре.

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В Белгородской области с начала мая от обстрелов ВСУ пострадало 89 компаний, сообщил замгубернатора региона Дмитрий Гладский. По его словам, из прекративших работу предприятий 11 являются крупными. Они остановились "по факту нанесения материального ущерба", или из-за проблем, связанных с "нанесением ущерба инфраструктуре, например, энергетической либо коммунальной", сказал он. При этом чиновник выразил озабоченность состоянием "Завода премиксов №1" в Шебекинском районе, которому нанесен "самый большой ущерб". Завод производил около 60% лизина (кормовых добавок для всех видов животных, птицы и рыбы. - Ред.) в России.

Carlsberg Group продает российский бизнес

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Carlsberg Group 23 июня подписала соглашение о продаже российского бизнеса -компании "Балтика", говорится в официальном сообщении датского пивоваренного концерна. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России, поэтому сроки окончательного ее завершения остаются неопределенными, отмечается в сообщении. Carlsberg заявил о планах уйти с российского рынка в марте 2022 года. Тогда он приостановил инвестиции и экспорт в РФ, отказался от рекламы на российском рынке и прекратил выпускать здесь пиво под своим флагманским брендом Carlsberg. "Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.

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Россия в ответ на 11-й санкционный пакет ЕС расширила список представителей стран Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в РФ. В заявлении МИД России, опубликованном на его сайте, отмечается, что Москва считает пакет рестриктивных мер, принятых странами Евросоюза 23 июня, "нелегитимным, подрывающим международно-правовые прерогативы СБ ООН".

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

В частности, в список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран Евросоюза, причастные к оказанию военной помощи Украине, представители европейских институтов, ответственные за введение санкций против России, и ряд парламентариев стран ЕС. Фамилии включенных в "черный список" в российском внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

Новые санкции ЕС против российских чиновников, военных и губернаторов

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В 11-м пакете санкций Евросоюза штрафные меры наложены на 71 российского чиновника, журналиста, предпринимателя и военного. Среди них - замминистра обороны Татьяна Шевцова, "министр культуры" Крыма Татьяна Манежина, а также губернаторы ряда российских регионов: Краснодарского края (Вениамин Кондратьев), Воронежской области (Александр Гусев), Ставропольского края (Владимир Владимиров), Камчатки (Владимир Солодов) и Магаданской области (Сергей Носов).

Среди военных под санкции попали начальник Главного штаба Сухопутных войск Александр Лапин, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, командующие войсками Центрального военного округа Андрей Мордвичев, Южного военного округа - Сергей Кузовлев, Западного военного округа - Евгений Никифоров.

Кроме того, в санкционный список попали сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, а также сыновья экс-генпрокурора Юрия Чайки - Игорь и Артем Чайка. Под санкциями оказался политолог Сергей Караганов и ведущий Первого канала Михаил Леонтьев.

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В оккупированном российскими войсками Геническе Херсонской области прогремел взрыв, пишут местные Telegram-каналы. На публикуемых в соцсетях видеозаписях и фотографиях виден поднимающийся столб дыма. По данным местных жителей, в городе были слышны два взрыва.

"Глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские силы нанесли удар "по жилым кварталам Геническа и Скадовска". По его словам, предположительно, были выпущены четыре ракеты Storm Shadow.

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Ограниченный успех украинского контрнаступления, которое началось около трех недель назад, в Киеве объясняют нерешительностью Запада в поставках оружия. "Время, потраченное на убеждение партнеров поставить необходимое вооружение, позволило россиянам построить и расширить оборонительные укрепления", - написал в пятницу в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, россияне окопались глубже и создали систему минных заграждений, поэтому прорыв линии фронта требует "умного и взвешенного подхода".

Наступление украинских войск продолжается на ряде направлений, а командование ВСУ опирается исключительно на военную науку и здравый смысл, заявил Михаил Подоляк.

"Реальная война - это не голливудский блокбастер. Контрнаступление - не новый сезон сериала на Netflix. Не надо ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формирующие операции по подготовке поля боя", - написал он в Twitter.

Россияне нанесли удар по Запорожью

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Российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области. По словам главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко, удар днем 23 июня нанесен с применением авиабомб и запрещенных кассетных снарядов. В селе Приморское в результате попадания боеприпаса на территорию остановки транспорта, ранены три человека. "Уходя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - говорится в сообщении руководителя ОВА.

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 июня 14.00 - 23.59 >>>

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