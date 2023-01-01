ВСУ: Над двумя областями Украины сбиты дроны Shahed и ракета

На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 2 января (время московское).

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Украинская авиация и зенитные ракетные войска уничтожили над Днепропетровской и Запорожской областями 6 ударных дронов Shahed и одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, сообщило Воздушное командование "Восток" ВСУ. По его информации, еще 3 беспилотника Shahed были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск.

Между тем над Киевом сбито 16 воздушных целей, указала городская военная администрация. По словам заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Деснянском районе, в одном из расположенных поблизости домов повреждены окна.

Системы ПВО сработали в Киевской и Полтавской областях

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Системы ПВО сработали в Полтавской области, заявил глава региональной администрации Дмитрий Лунин, призвав сограждан отправиться в укрытия.

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В Деснянском районе Киева прогремел взрыв, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. На место направляются оперативные службы, добавил градоначальник, пообещав рассказать детали позднее. В городе и области сработали системы противовоздушной обороны, указал ранее глава региональной военной администрации Алексей Кулеба.

ВСУ: В захваченной Макеевке погибли около 400 мобилизованных из РФ

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В результате удара украинских сил по расположению российских войск в захваченной Макеевке в Донецкой области в новогоднюю ночь погибли около 400 мобилизованных из России, еще около 300 получили ранения, заявило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. По его данным, мобилизованные располагались в профессионально-техническом училище №19. Генштаб ВСУ в своих сводках за 1 января ничего не сообщал о событиях в Макеевке.

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В Киеве объявлена воздушная тревога. Администрация города призвала жителей немедленно направиться в укрытия.

В новогоднюю ночь в Украине были сбиты 45 запущенных РФ дронов

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В новогоднюю ночь в небе над Украиной были сбиты 45 беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил военную авиацию, сбившую, по его словам, 33 беспилотника, и ПВО, на счету которой еще 12 дронов.

Хроника событий 1 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 января 00.00 - 13.59 >>>

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