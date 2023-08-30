"Команда против пыток" объявлена в России "иноагентом"

Правозащитная организация "Команда против пыток" занимается общественным расследованием дел о применении пыток. Она уже не раз удостаивалась высокой оценки гражданского общества.

Министерство юстиции России внесло правозащитную организацию "Команда против пыток" в реестр "иностранных агентов". "Сегодня мы получили уведомление о том, что 23 августа Минюст внес изменения в реестр иноагентов. Ведомство добавило Команду против пыток к ликвидированному ранее Комитету против пыток в список НКО-иностранных агентов", - говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале правозащитной организации в среду, 30 августа.

Там же отмечается, что "Команда против пыток" продолжает работать и обжалует решение Минюста.

Расследование пыток в России

"Команда против пыток" была создана в 2000 году, чтобы побудить органы прокуратуры активнее раскрывать такие преступления и привлекать виновных в них к уголовной ответственности. К наиболее известным делам Команды относятся дело Михеева, в результате которого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за применение пыток, а также расследование фактов массового избиения жителей Благовещенска.

Команда также занимается защитой прав человека на территории Северного Кавказа. До признания "иностранным агентом", она получала финансирование от Европейской комиссии по правам человека и президентские гранты. Команда против пыток не раз удостаивалась высокой оценки гражданского общества и наград, включая номинацию правозащитницы Ольги Садовской на Нобелевскую премию мира.

Власти РФ имеют возможность объявить "иноагентом" любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано весьма расплывчато. В настоящее время в реестре значится почти 450 "иностранных агентов" - физических лиц, СМИ, НКО и движений.

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