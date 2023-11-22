Команда Навального - о недвижимости депутатов Думы в ОАЭ

В новом видео на YouTube-канале Алексея Навального рассказывается о 13 депутатах Государственной думы, которые приобрели роскошную недвижимость в Дубае за последние несколько лет.

Команда Алексея Навального в среду, 22 ноября, опубликовала на YouTube-канале видеоролик с расследованием, в котором рассказала о 13 депутатах Госдумы, чьи семьи в течение последних нескольких лет приобрели роскошные объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. "Депутаты Государственной думы ежедневно занимаются тем, что последовательно ухудшают жизнь россиян, принимая один людоедский закон за другим. И при этом улучшают свою собственную. По телевизору они выступают главными патриотами России, а на деле скупают за границей недвижимость и записывают ее на своих родственников", - говорится в комментарии к ролику "Мобилизовались в Дубай. Депутаты Госдумы скупают квартиры в ОАЭ", основанному на данных с сайта земельного реестра крупнейшего города Эмиратов - Дубая.

Соратники российского оппозиционного политика утверждают, что недвижимостью в Дубае владеют, в частности, родственники депутатов от правящей партии "Единая Россия" Владислава Резника, Павла Федяева, Сайгидпаши Умаханова, Александра Сидякина и других. Так, в 2022 году жена Резника Диана Гиндин купила в Дубае две квартиры площадью 165 квадратных метров каждая, а в 2023 году семья депутата-единоросса купила третью квартиру в высотке Palm Beach Towers с панорамным видом. В свою очередь создатель патриотической общественной организации "Милосердие и порядок", единоросс Григорий Аникеев купил на знаменитом острове Палм Джумейра президентский пентхаус площадью 1200 квадратных метров и террасой в 557 квадратных метров.

"Депутатские съезды и голосования скоро можно будет проводить на пляже Палм Джумейра"

Квартиру в Дубае оценочной стоимостью 180 млн рублей расследователи обнаружили и у парламентария из ЛДПР Владимира Кошелева - инициатора законопроекта о запрете владения зарубежной недвижимостью для депутатов, сенаторов, министров и судей. "Депутатские съезды и голосования скоро можно будет проводить на пляже Палм Джумейра, а заседания комитетов - в Бурж Халифе. А потом эти же депутаты будут с невозмутимым видом рассказывать, что мобилизованные не вернутся. Извините, ротация не предусмотрена. Они там до конца СВО, до достижения всех целей", - говорится в расследовании.

Кроме того, в расследовании рассказывается о перелетах депутатов, которые якобы воюют в Украине. По данным соратников Навального, Виталий Милонов и Олег Голиков несколько раз публиковали свои фотоснимки "с фронта", хотя находились в Сочи, а Адам Делимханов в то время, когда официально был "на фронте", летал из Москвы в Грозный.

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