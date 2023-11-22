  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Команда Навального - о недвижимости депутатов Думы в ОАЭ

Алексей Волошинов
22 ноября 2023 г.

В новом видео на YouTube-канале Алексея Навального рассказывается о 13 депутатах Государственной думы, которые приобрели роскошную недвижимость в Дубае за последние несколько лет.

https://p.dw.com/p/4ZKEn
Туристы на пляже Jumeirah Beach в Дубае
Пляж Jumeirah Beach в ДубаеФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

Команда Алексея Навального в среду, 22 ноября, опубликовала на YouTube-канале видеоролик с расследованием, в котором рассказала о 13 депутатах Госдумы, чьи семьи в течение последних нескольких лет приобрели роскошные объекты недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. "Депутаты Государственной думы ежедневно занимаются тем, что последовательно ухудшают жизнь россиян, принимая один людоедский закон за другим. И при этом улучшают свою собственную. По телевизору они выступают главными патриотами России, а на деле скупают за границей недвижимость и записывают ее на своих родственников", - говорится в комментарии к ролику "Мобилизовались в Дубай. Депутаты Госдумы скупают квартиры в ОАЭ", основанному на данных с сайта земельного реестра крупнейшего города Эмиратов - Дубая.

Соратники российского оппозиционного политика утверждают, что недвижимостью в Дубае владеют, в частности, родственники депутатов от правящей партии "Единая Россия" Владислава Резника, Павла Федяева, Сайгидпаши Умаханова, Александра Сидякина и других. Так, в 2022 году жена Резника Диана Гиндин купила в Дубае две квартиры площадью 165 квадратных метров каждая, а в 2023 году семья депутата-единоросса купила третью квартиру в высотке Palm Beach Towers с панорамным видом. В свою очередь создатель патриотической общественной организации "Милосердие и порядок", единоросс Григорий Аникеев купил на знаменитом острове Палм Джумейра президентский пентхаус площадью 1200 квадратных метров и террасой в 557 квадратных метров.

"Депутатские съезды и голосования скоро можно будет проводить на пляже Палм Джумейра"

Квартиру в Дубае оценочной стоимостью 180 млн рублей расследователи обнаружили и у парламентария из ЛДПР Владимира Кошелева - инициатора законопроекта о запрете владения зарубежной недвижимостью для депутатов, сенаторов, министров и судей. "Депутатские съезды и голосования скоро можно будет проводить на пляже Палм Джумейра, а заседания комитетов - в Бурж Халифе. А потом эти же депутаты будут с невозмутимым видом рассказывать, что мобилизованные не вернутся. Извините, ротация не предусмотрена. Они там до конца СВО, до достижения всех целей", - говорится в расследовании.

Кроме того, в расследовании рассказывается о перелетах депутатов, которые якобы воюют в Украине. По данным соратников Навального, Виталий Милонов и Олег Голиков несколько раз публиковали свои фотоснимки "с фронта", хотя находились в Сочи, а Адам Делимханов в то время, когда официально был "на фронте", летал из Москвы в Грозный.

Смотрите также:  

Западные эксперты о "Дворце для Путина"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Жданов - о премии Сахарова Навальному: Это премия всей борьбе с коррупцией в России (14.12.2021)

Жданов - о премии Сахарова Навальному: Это премия всей борьбе с коррупцией в России (14.12.2021)

Алексей Навальный не сможет лично получить премию имени Сахарова, которой наградил его Европарламент. Ее вручат 15 декабря дочери оппозиционера. Соратник Навального Иван Жданов считает: "Путин хочет маргинализировать Навального, в этом смысле премия Сахарова показывает, что это политик мирового уровня".
Политика14 декабря 2021 г.08:03 мин.
external

Индекс восприятия коррупции: позиции России почти не изменились (31.01.2023)

Индекс восприятия коррупции: позиции России почти не изменились (31.01.2023)

В Transparency Internatonal прогнозируют серьезное ухудшение рейтинга РФ в следующем году.
Политика31 января 2023 г.03:03 мин.