"Команда 29" сообщила о проверке СК по делу избитой на митинге петербурженки

Правозащитное сообщество независимых юристов "Команда 29" сообщило о проведении Следственным комитетом (СК) РФ проверки после инцидента на петербургском митинге в январе, когда один из полицейских пнул жительницу города Маргариту Юдину в живот. Доследственную проверку по факту причинения вреда здоровью проводит главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу, заявила организация в понедельник, 31 мая.

По данным правозащитников, занимающихся делом Юдиной, уже были опрошены несколько очевидцев, получены видеозаписи с камеры наблюдения и проведена медицинская экспертиза, установившая причинение вреда здоровью. На ближайшую неделю запланирован опрос Юдиной, которая поедет на него в сопровождении адвокатов "Команды 29".

Однако полиция отказывается сотрудничать со следственными органами и препятствует проведению доследственной проверки, указывается в заявлении. По этой информации, полицейские не раскрывают имени сотрудника, ударившего Юдину в живот.

Женщина оказалась в реанимации после удара полицейского

Во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января 54-летняя Маргарита Юдина спросила служащих полиции, за что те задержали одного из активистов. В ответ один из полицейских сильно пнул ее в живот. Этот инцидент попал на видео и был выложен в интернет. При падении женщина сильно ударилась головой об асфальт и была госпитализирована с сотрясением мозга.

Через два дня, после противоречивых сообщений о состоянии ее здоровья, она была выписана. Отмечалось, что женщина получила официальные извинения от органов МВД, приняла их и инцидент якобы считается исчерпанным. Однако позже стало известно, что Юдина все же намерена подать в Следственный комитет заявление на ударившего ее полицейского. 26 января к пострадавшей приезжали сотрудники прокуратуры и органов опеки. После их визита состояние женщины ухудшилось, и ей потребовалась повторная госпитализация.

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