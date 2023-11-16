Количество смертей в Германии растет. В чем причина?

В 2022 году в Германии умерли более одного миллиона человек. Число смертей от коронавируса снижается. Но значительно возросла смертность по другим причинам.

Количество смертей в Германии в прошлом году выросло на 4,2% и составило около 1,07 миллиона человек. Годом ранее умерли 1,02 миллиона человек. Об этом говорят данные отчета Федерального статистического ведомства Destatis, опубликованные в среду, 15 ноября, Самой распространенной причиной вновь стали сердечно-сосудистые заболевания - они вызвали примерно треть всех смертей (33,6%) - 358 219 человек. Второй наиболее частой причиной смерти стали онкологические заболевания. Они унесли жизни 231 533 человек (21,7%).

Коронавирус по-прежнему опасен

А что же коронавирус? По статистическим данным, в 2022 году его жертвами стали 52 357 человек (4,9%). Это почти на 19 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Однако ковид по-прежнему занимает третье место среди причин смертности. При этом следует учитывать, что эти цифры не включают случаи, в которых COVID-19 был внесен в свидетельство о смерти как сопутствующее заболевание.

Еще одной частой причиной, уносящей жизни, остаются болезни органов дыхания. Количество вызванных ими смертей выросло в среднем на 18% и составило 67 633 человека. Как отмечается в отчете, на эти цифры повлияли участившиеся летальные случаи гриппа и пневмонии. Данные по коронавирусу федеральное ведомство в статистику, связанную с заболеваниями органов дыхания, не включает, поскольку они, как подчеркнул представитель ведомства, рассматриваются отдельно.

Также в 2022 году на 14,7% увеличилось число людей, умерших вследствие психических заболеваний или поведенческих расстройств - 68 777 человек. Как уточняется в докладе, среди них 25 941 мужчин и 42 836 женщин. От заболеваний, связанных с деменцией, в этой группе умерло 53 323 человека.

Кроме того, в статистике прошлго года зафиксирован рост количества смертей по неестественными причинам. От так называемых "внешних причин", к которым относятся ДТП, непреднамеренные отравления, убийства, утопления и тому подобные факторы, умерло 47 912 человек (4,5% от общего числа смертей). Это на 11% больше, чем в предыдущем году. Максимальное число летальных случаев в этой группе - в результате падений: 20 311 человек (рост на 11,7%). Что касается несчастных случаев, связанных с транспортными средствами, в частности, аварий, то здесь число погибших по сравнению с 2021 годом увеличилось на 8% и составило 3141 человек.

Неутешительной остается статистика по суициду. Количество погибших возросло в 2022 году на 9,8% и составило 10 119 человек. В то же время доля самоубийств среди всех других причин смерти осталась неизменной, и составила, как и в предыдущие годы, около одного процента. Среди людей, добровольно ушедших из жизни, было около 74% мужчин.

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