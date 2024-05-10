Количество погибших от наводнения в Бразилии выросло до 107

Как минимум 107 человек погибли в результате наводнения. Еще 136 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 107 человек. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную службу гражданской обороны. 136 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, более 165 тысяч были вынуждены покинуть затопленные дома.

Сообщается, что наводнения разрушили дороги и мосты, фактически заблокировав доступ в город Порту-Алегри. Там, как пишет Reuters, опустели полки супермаркетов, а по ночам происходят грабежи.

Наводнение в Риу-Гранди-ду-Сул началось в конце апреля

Наводнение в приграничном с Уругваем штате Бразилии началось еще в конце апреля. С тех пор количество пострадавших и погибших в его результате постоянно растет. Так, 4 мая сообщалось, что количество жертв потопа превысило 50 человек. Губернатор штата Эдуарду Лейте назвал наводнения "худшим бедствием" за всю историю штата.

К спасению подключены сотни бразильских военных

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с заявлением в связи с природным бедствием. "Никогда в истории Бразилии не было столько дождей в одном месте", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в столице Бразилиа.

По данным Службы гражданской защиты страны, на местах работают более 2000 спасателей. Кроме того, в поисково-спасательных работах задействованы свыше 900 военнослужащих, девять самолетов и 98 катеров Минообороны.

Аномальная жара и перемена температуры воды Тихого океана

В последние месяцы Бразилия неоднократно страдала от экстремальных погодных явлений: аномальной жары и проливных дождей. Кроме того, в настоящее время экстремальные погодные явления усилены климатическим феноменом Эль-Ниньо - колебаниями температур воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана, отмечают климатологи.