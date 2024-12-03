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В Германии выбрали мужчину и антимужчину года

Лена Шмиц
3 декабря 2024 г.

По версии читателей журнала Playboy, мужчиной года является самый успешный немецкий полузащитник Тони Кроос. А вот канцлер Германии и другие политики - главные раздражители.

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Немецкий футболист Тони Кроос
Тони Кроос - по версии Playboy, самый влиятельный мужчина года в Германии Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Немецкая редакция журнала Playboy провела свой традиционный репрезентативный опрос. У читателей поинтересовались, кто особенно запомнился им в этом году в положительном смысле, а кто раздражал больше всех. В опросе приняли участие более тысячи жительниц и жителей Германии. По результатам, опубликованным во вторник, 3 декабря, названы самые-самые немецкие мужчины.

Самые крутые немецкие мужчины - спортсмены

Самым выдающимся мужчиной года в Германии объявлен Тони Кроос (Toni Kroos) - ведущий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии по футболу. В мае 34-летний cпортсмен объявил о завершении карьеры игрока по окончании чемпионата Европы 2024 года. Он (впервые в истории!) является шестикратным победителем в Клубном чемпионате мира, а также пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА. В опросе Playboy футболист набрал 17 процентов голосов.

Каждый десятый участник опроса отдал предпочтение немецкому баскетболисту Деннису Шрёдеру (Dennis Schröder), который выступает за клуб НБА "Бруклин Нетс" и является чемпионом 2023 года. В прошлом году, по версии Playboy, он стал "Человеком года" в Германии.

Замыкает тройку самых выдающихся немецких мужчин главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман (Julian Nagelsmann) - за него проголосовали 9,5 процентов опрошенных.

Кто больше всего вызывал раздражение

Из политиков в топ-10 выдающихся мужчин никто не вошел, зато опрос Playboy выявил, что они сильнее всего в этом году раздражали немцев. Больше всего на нервы читателям журнала действовал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) - он вызывал недовольство более чем у трети респондентов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Шольц у читателей Playboy явно не в фавореФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

31 процент не доволен министром экономики ФРГ, представителем "зеленых" Робертом Хабеком (Robert Habeck). Третье место этого непочетного подиума досталось Кристиану Линднеру (Christian Lindner) - до недавних пор министру финансов, уволенному недавно с этого поста канцлером ФРГ.

На четвертой позиции - представитель "Альтернативы для Германии" Максимилиан Кра, которого подозревают в получении "сомнительных платежей" из России и Китая. Замыкает негативную пятерку кандидат на пост канцлера ФРГ, консерватор Фридрих Мерц (Friedrich Merz), которого читатели журнала одновременно назвали потенциально самой влиятельной персоной предстоящего года.

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