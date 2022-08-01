 Когда комар нос на слухах о здоровье Путин подточил | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.08.2022

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Россия

Когда комар нос на слухах о здоровье Путин подточил

Комариная атака на президента РФ в Кронштадте стала поводом для новых споров о здоровье Путина. Почему комара на правой щеке он прихлопнул левой рукой, а правая была неподвижна? Комар его знает!

Карикатура - президент России Владимир Путин пробует убить комара на правой щеке левой рукой, комар улетает со словами: Там одна химия!.

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    Автор: Максим Нелюбин


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