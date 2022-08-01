Когда комар нос на слухах о здоровье Путин подточил

Сатира на Кельнском карнавале - 2022

"Игрушки Путина", или "Президент России восстанавливает Советский Союз" - эту и разные другие сатирические повозки можно будет увидеть в Кельне во время традиционного уличного карнавала, который в 2022 году отмечается 24-28 февраля.