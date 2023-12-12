Кофе может стать дороже. Почему?

Из-за потепления климата в мире будет меньше пригодных для выращивания кофе земель. И, возможно, нам даже придется отказаться от него в будущем.

Кофе бодрит. Для многих людей вообще немыслимо начать рабочий день без этого напитка. В будущем кофе может стать весьма дорогим удовольствием. И все потому, что кофейные деревья - весьма чувствительны к изменениям климата. "Они плохо переносят слишком жаркую, слишком сухую и слишком влажную погоду. Для хорошего урожая нужны очень специфические условия. Кофейные деревья любят полутень и богатую почву", - объясняет Софи фон Лоебен (Sophie von Loeben) из Потсдамского института исследований изменения климата (PiK). До сих пор такие условия были только в странах вокруг экватора, в так называемом кофейном поясе, но последствия изменения климата становятся все более очевидными и в этом регионе.

Под угрозой

Во многих тропических странах погода не такая стабильная, как раньше, говорит Фридель Хюц-Адамс (Friedel Hütz-Adams), сотрудник научного института в Бонне Südwind Institut. Раньше сезон дождей сменял период с меньшим количеством осадков, сохранялась благоприятная для выращивания кофе температура, особенно на возвышенностях. "Теперь проливные дожди сменяются длиительным периодом сухой погоды, сопровождаемой жарой. Кофейные деревья такую погоду переносят плохо", - говорит ученый.

Кофейные плантации в Бразилии с высоты птичьего полета Фото: picture-alliance/dpa/dpaweb

Как показало исследование австралийской исследовательской организации CSIRO, в последние десятилетия все чаще наблюдались неблагоприятные климатические условия, которые привели к снижению урожайности кофейных деревьев. Некоторые ученые предсказывают, что к 2050 году площадь, пригодная для выращивания кофе, сократится более чем вдвое. В результате пострадают многие фермеры, особенно - в Бразилии и во Вьетнаме. Именно эти две страны являются крупнейшими в мире производителями кофе. По мнению Фриделя Хюца-Адамса, в будущем страны-экспортеры кофе ждут серьезные перемены. "При этом фермеры, выращивающие кофе, например, в Танзании на высоте 1500, не уверены, что смогут подняться еще выше в горы, чтобы в будущем выращивать там кофе, потому что, возможно, другие фермеры займут эту территорию под чай или иные продукты для внутреннего рынка", - объясняет эксперт.

Новые угодия для выращивания кофейных деревьев

Теоретически исследователи предполгают, что при глобальном потеплении пригодными для выращивания кофе могут стать новые районы, которые раньше были для этого слишком прохладными. Но здесь есть и некоторые нюансы. Многие из этих территорий покрыты лесами. "Если я вырублю деревья для выращивания кофе, я усугублю изменение климата, потому что повысятся выбросы CO2", - предупреждает Хюц-Адамс.

Кроме того, в ЕС по закону, начиная с конца 2020 года, нельзя будет импортировать продукцию, выращенную на участках вырубленных лесов. А именно страны Евросоюза является важнейшими импортерами кофе.

Так выглядят кофейные зерна на деревьях Фото: ZDF

"Кофейные деревья являются одними из самых ценных культур в мире, но они также одни из менее исследованных", - напоминает Софи фон Лоебен. Сегодня на мировом рынке доминируют два вида кофе: арабика и робуста. Однако в природе существует около 130 известных видов дикого кофе, некоторые из которых, например, более устойчивы к жаре или к определенным вредителям. Однако посадить другие сорта кофе - задача не из легких. Сначала необходимо вывести новые сорта, а это требует времени. Тогда миллиарды саженцев придется доставить в хозяйства, которые лишь спустя три года дадут свой первый урожай.

Одно из препятствий - бедность фермеров

Теоретически новые насаждения - неплохое решение, говорит Хюц-Адамс, но делает оговорку: "В исследованиях эту промежуточную фазу, во время которой фермеры вообще не имеют доходов, они называют "долиной смерти". Фермеры, выращивающие кофе, которые зачастую уже живут за счет прожиточного минимума, не могут позволить себе оставаться без средств к существованию в течение трех лет.

Это хорошо известная проблема: более двенадцати миллионов мелких фермеров, выращивающих кофе, нещадно эксплуатируются крупными концернами. Кофе - очень прибыльный бизнес. По оценкам экспертов, мировой оборот кофе составляет примерно 200 миллиардов долларов в год. Самим фермерам, выращивающим кофе, достается менее десяти процентов от этой суммы.

Это связано в том числе и с тем, что кофе экспортируется в основном в зеленом виде. Лишь на более позднем этапе это сырье позволяет получить большую прибыль, особенно за счет переработки кофе в промышленно развитых странах. Согласно исследованию Института мировой экономики в Киле, в то время как за последние 30 лет цены на зеленый кофе выросли примерно на 60 процентов, то на кофейные продукты - примерно на 600 процентов.

На самом деле можно было бы предположить, что крупным транснациональным корпорациям выгодно обеспечить стабильную основу своего бизнеса, то есть помочь производителям кофе. Но это, что называется, палка о двух концах.

По словам Хюц-Адамса, существуют понимание проблемы и опасения из-за последствий потепления климата. В течение 15 лет разработано немало пилотных проектов. Но реализация многих из них может потерпеть неудачу, потому что фермеры, выращивающие кофейные деревья, слишком бедны, чтобы финансировать эти проекты. Для этих людей неразумно инвестировать сегодня, влезая в долги и не зная, что они получат за свой урожай в будущем, подчеркивает Хюц-Адамс. Поэтому необходимо будет создать другие рыночные структуры, заключить долгосрочные контракты, ввести меры поддержки и гарантировать закупочные цены, чтобы у фермеров были стимулы адаптировать свое производство к меняющемуся климату.

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