В Германии переговоры о создании новой коалиции начнутся 21 октября

Первая встреча в рамках официальных переговоров о формировании в ФРГ новой правительственной коалиции между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), партией "Союз-90" / "зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП) должна состояться во второй половине дня в четверг, 21 октября, в Берлине. Эту информацию во вторник, 19 октября, подтвердил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans).

"Послезавтра мы впервые встретимся в широком кругу", - сказал Вальтер-Борьянс в ходе видеоконференции с избирателями СДПГ. Ожидается, что с будущего понедельника в 22 рабочих группах будут проводиться интенсивные консультации. "От каждой партии участвуют по 96 человек", - добавил Вальтер-Борьянс.

Как стало известно агентству AFP, конкретные темы будущего возможного сотрудничества на первой встрече обсуждаться не будут. В центре внимания окажутся организационные вопросы.Сами переговоры о формировании правительственной коалиции начнутся позже в рабочих группах. Первая рабочая группа, как пишет агентство, называется "Современное государство и демократия".

Лидеры СДПГ, "зеленых" и СвДП согласовали итоговый документ по результатам зондирующих переговоров в пятницу, 15 октября. Затем руководящие органы трех партий приняли решение начать официальные переговоры о формировании новой правительственной коалиции в Германии.

Итоги парламентских выборов в Германии

В Германии 26 сентября прошли очередные парламентские выборы. С небольшим перевесом их выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7 процента голосов. Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

Левую партию поддержали 4,9 процента избирателей, таким образом она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.

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