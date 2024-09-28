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Коалиция против ИГ завершит миссию в Ираке через год

Сергей Ромашенко
28 сентября 2024 г.

Вашингтон и Багдад после многомесячных переговоров договорились о свертывании возглавляемой США миссии. Миссия коалиционных войск в Ираке завершится к концу сентября будущего года.

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Американские солдаты в Ираке
Американские солдаты в ИракеФото: Jewel Samad/AFP/Getty Images

Возглавляемая США военная коалиция по борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) завершит миссию в Ираке через год. Вашингтон и Багдад достигли соответствующей договоренности после многомесячных переговоров, сообщили стороны в совместном заявлении, обнародованном в пятницу, 27 сентября. Миссия коалиционных войск в Ираке завершится самое позднее в конце сентября 2025 года.

По словам американского высокопоставленного представителя, стороны согласовали переходный план, предусматривающий два этапа. На первом этапе - до конца сентября 2025 года - будет свернуто присутствие коалиционных войск "на определенных базах в Ираке". В то же время операция против ИГ в Сирии будет продолжаться - на втором этапе коалиционным войскам будет разрешено до сентября 2026 года использовать территорию Ирака для вылазок в Сирию.

Сколько американских солдат пока останется в Ираке, не уточняется

Коалиция по борьбе с ИГ была создана в 2014 году, чтобы разгромить джихадистов в Ираке и Сирии. США и Ирак уже многие месяцы вели переговоры о выводе коалиционных войск. Соединенные Штаты в рамках миссии против ИГ все еще держат в Ираке около 2500 солдат. В совместном заявлении двух стран не уточняется, сколько американских военнослужащих останется в Ираке впредь.

Американские представители тоже отказались делать заявления относительно будущей численности контингента США и американских баз в Ираке. Минобороны Ирака в начале сентября объявило, что коалиция покинет свои базы в Багдаде и других районах страны до сентября 2025 года, а до сентября 2016 года коалиционные войска уйдут и из автономных курдских районов на севере Ирака.

С начала войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа в октябре прошлого года проиранские группировки совершили многочисленные атаки с применением беспилотников и ракет по базам коалиции в Ираке и Сирии.

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