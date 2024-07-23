КНР: Палестинские группировки договорились о правительстве

Палестинские группировки договорились в Китае о послевоенном правительстве примирения в секторе Газа, заявил глава МИД КНР Ван И. Среди подписавших - террористы ХАМАС, а также партия ФАТХ.

В ходе переговоров в Китае 14 палестинских группировок достигли соглашения о создании "национального временного правительства для примирения" после окончания военных действий в секторе Газа. О подписании "Пекинской декларации" заявил во вторник, 23 июля, министр иностранных дел КНР Ван И.

По данным КНР, в числе подписавших - террористическая группировка ХАМАС, а также ее соперник, партия ФАТХ - сильнейшая фракция в Организации освобождения Палестины (ООП), которая признает право Израиля на существование и считается в большинстве западных стран представителем палестинцев.

Пекин: КНР готова играть конструктивную роль в урегулировании конфликта

Ван И также указал, что примирение является "внутренним делом палестинских группировок", но его "невозможно достичь без поддержки международного сообщества". Китай намерен играть "конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности" на Ближнем Востоке, добавил он.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марсук подтвердил, что его группировка подписала заявление. "Мы привержены национальному единству и требуем его", - цитирует его слова AFP.

В последние годы Китай укреплял экономические и дипломатические связи на Ближнем Востоке. Регион имеет важное значение для Пекина в осуществлении его крупного инфраструктурного проекта "Нового шелкового пути". В палестино-израильском конфликте Китай неоднократно демонстрировал солидарность с палестинцами, он поддерживает создание независимого палестинского государства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.