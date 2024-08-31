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КНР и Филиппины обвинили друг друга в столкновении кораблей

Екатерина Венкина
31 августа 2024 г.

По данным Reuters, инцидент с кораблями Китая и Филиппин произошел у рифа Сяньбинь в Южно-Китайском море.

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Корабли Китая и Филиппин в Южно-Китайском море
Корабли Китая и Филиппин в Южно-Китайском море (фото из архива)Фото: Philippine Coast Guard /AP Photo/picture alliance

Китай и Филиппины обвинили друг друга в столкновении кораблей в спорном районе Южно-Китайского моря. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило агентство Reuters.

Береговая охрана Китая заявила, что филиппинское судно, по версии Пекина незаконно находившееся у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море, "преднамеренно протаранило" китайский корабль.

Филиппинская береговая охрана обвинила в "намеренном таране" Пекин.

Как уточнил сингапурский канал CNA, по данным Манилы, в инцидент был вовлечен корабль береговой охраны Китая 5205. С филиппинской стороны речь шла о Teresa Magbanua, одном из крупнейших патрульных кораблей береговой охраны Филиппин, сообщил CNA.

Территориальный спор Китая и Филиппин

Территориальный спор Китая с Филиппинами в акватории Южно-Китайского моря продолжается - несмотря на то, что арбитражный суд в Гааге вынес решения, что КНР не имеет никаких прав на спорные территории.

До этого, 19 августа, стало известно о столкновении кораблей двух стран вблизи Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. Она расположена примерно в 200 километрах от филиппинского острова Палаван и более чем в 1000 километров от китайского Хайнаня. Через этот район проходят важные торговые пути между Китаем и Индийским океаном, а также находятся залежи полезных ископаемых.

Вашингтон обеспокоен действиями Пекина

Весной глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил в Сиднее, что Вашингтон обеспокоен действиями Китая в Южно-Китайском море. Односторонние шаги Пекина по установлению контроля над этим районом Акилино назвал "опасными, незаконными и дестабилизирующими регион".

В августе представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, комментируя совместное патрулирование, проведенное в этом районе США, Филиппинами, Австралией и Канадой, обвинил Манилу в сговоре со странами за пределами региона.

 

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