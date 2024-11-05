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КНДР запустила cемь баллистических ракет

Кирилл Шестаков
5 ноября 2024 г.

Северная Корея второй раз за несколько дней запустила ракеты в сторону Японского моря, заявили военные в Сеуле. Запуск подтвердили в Японии, осудив действия КНДР.

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Запуск северокорейской ракеты
Запуск северокорейской ракетыФото: KCNA/KNS/AP/picture alliance

КНДР утром во вторник, 5 ноября, запустила по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи и министерстве обороны Японии. Это второй за несколько дней пуск баллистических ракет из Северной Кореи. 

По данным Сеула, ракеты пролетели около 400 километров. Южнокорейские военные отслеживали запуск в режиме реального времени, делясь информацией с японскими и американскими союзниками. Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что запуски баллистических ракет из Северной Кореи "угрожают миру и безопасности нашей страны".

3 ноября Южная Корея, Япония и США провели совместные военно-воздушные учения. Последний запуск ракет Пхеньяном можно рассматривать как "прямой ответ" на эти трехсторонние военные учения, заявила агентству AFP Хан Квон Хи из Корейской ассоциации оборонной промышленности.

Предыдущий запуск ракеты с территории КНДР был осуществлен 31 октября. Министры иностранных дел США, Южной Кореи и Японии "решительно осудили" действия Северной Кореи, назвав их "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

Не менее 8000 солдат КНДР находятся в России

По данным разведок США, Южной Кореи и Украины, Северная Корея перебросила в Россию от 10 до 12 тысяч солдат, которые предположительно присоединятся к военным действиям в Украине на стороне РФ уже в ближайшие дни. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал потенциальное участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины "очень опасной эскалацией".

КНДР получит от Москвы деньги, рис и технологии

В обмен на военную поддержку, в том числе солдатами, Пхеньян получит от Москвы 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату каждому северокорейскому военному, задействованному в войне против Украины, в размере 2000 долларов в месяц, космические технологии, а также помощь РФ в случае войны на Корейском полуострове. Об этом 3 ноября сообщила газета The Korea Harold со ссылкой на источник в южнокорейской разведке.

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