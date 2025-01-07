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ПолитикаСеверная Корея

КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Ольга Лебедева
7 января 2025 г.

С полигона близ Пхеньяна 6 декабря запущена баллистическая гиперзвуковая ракета, которая пролетела 1500 км, утверждают власти Северной Кореи. В Сеуле считают эти данные преувеличенными.

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Запуск ракеты в КНДР (фото из архива)
Запуск ракеты в КНДР (фото из архива)Фото: Yonhap/picture alliance

Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности. Пуск был произведен 6 января с полигона в окрестностях Пхеньяна, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) во вторник, 7 января.

Ракета пролетела 1500 километров и достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, а затем попала в заданный участок океана, указывается в заявлении. Она также достигла максимальной высоты в 99,8 километра, второй максимальный пик составил 42,5 километра, утверждают в Пхеньяне.

В Сеуле считают заявление КНДР "обманом"

Новая ракетная система будет "надежно сдерживать любых противников в Тихоокеанском регионе", заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, следивший за испытаниями ракеты. По его словам, ракета "способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО". Он также утверждает, что речь идет об усилиях по обороне страны, но не о планах нападения.

Между тем в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что сообщение Пхеньяна, скорее всего, является "обманом". По оценкам южнокорейских, американских и японских военных, дальность полета северокорейской ракеты составила лишь примерно 1100 километров. Кроме того, она не вышла на второй пик на высоте 42,5 километра.

Запуск ракеты совпал по времени с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена. Он и глава южнокорейского МИДа Чо Тхэ Ёль на совместной пресс-конференции осудили испытания КНДР.

 

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