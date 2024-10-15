КНДР взорвала дороги на границе с Южной Кореей

Северная Корея взорвала участки дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ к северу от военной демаркационной линии, сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Северная Корея во вторник, 15 октября, взорвала дороги, ведущие в Южную Корею, передает южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Конкретно речь идет о подрыве дорог вдоль линий Кёнисон и Тонхэ. Первая линия находится на западе полуострова и соединяет города Кэсон и Пхаджу, вторая расположена у побережья Японского моря.

Агентство отмечает, что эти дороги когда-то считались символом межкорейского сотрудничества, а жест Пхеньяна можно расценивать как демонстрацию враждебности к Югу, который он считает "главным врагом".

Уточняется, что взрывы были произведены около полудня 15 октября. Южнокорейские военные подчеркивают, что усилили наблюдение за военной активностью Северной Кореи и готовность к реагированию в рамках сотрудничества Южной Кореи и США.

"На прошлой неделе военные Севера объявили о плане "полностью отделить" территорию Северной Кореи от Южной, заявив, что проинформировали об этом американских военных, чтобы "предотвратить любые ошибочные суждения и случайные конфликты", - напоминает "Рёнхап".

Заявление Северной Кореи

"Острая военная ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, требует, чтобы наша армия приняла более решительные и мощные меры по дальнейшей надежной защите безопасности государства", - говорится в заявлении северокорейского Генштаба, которое в переводе на русский язык цитирует агентство "Интерфакс" .

"Для нашей армии постоянное перекрытие и блокада южной границы с РК (Республика Корея. - Ред.), основным враждебным государством и неизменным главным врагом, в нынешней ситуации является мерой самообороны для предотвращения войны и защиты безопасности КНДР", - заявили в Пхеньяне.

Между тем в южнокорейском министерстве по делам объединения указали, что подрыв КНДР участков дорог, ведущих в Южную Корею, идет вразрез с межкорейским соглашением 2018 года, которое предусматривает объединение автомобильных и железных дорог Севера и Юга в одну транспортную систему.