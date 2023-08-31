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КНДР сымитировала ядерные удары по целям в Южной Корее

Анатолий Арни
31 августа 2023 г.

Пхеньян провел учения, включающие имитацию применения ядерного оружия, в ответ на совместные маневры Южной Кореи и США.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выступает перед служащими ВМФ Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын в штаб-квартире ВМФ Северной КореиФото: KCNA/AP Photo/picture alliance

Северная Корея провела учения, включающие имитацию пуска ракет с ядерными боеголовками по целям на всей территории Южной Кореи, сообщило в четверг, 31 августа, агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно прозвучавшему в эфире местного телевидения заявлению генштаба Корейской народной армии, имитация нанесения ядерных ударов по "основным командным центрам и оперативным аэродромам" в Южной Корее стала ответным шагом Пхеньяна на военные учения, которые Южная Корея проводила в конце августа совместно с США. Эти действия были расценены КНДР как "равносильные планам по превентивному ядерному удару со стороны США", пишет Reuters.

В рамках учений Пхеньяном были запущены в море две баллистические ракеты малой дальности, которые взорвались в воздухе на высоте 400 метров над условными целями. Это произошло через несколько часов после того, как США начали воздушную часть совместных учений с Сеулом, развернув в регионе бомбардировщики B-1 Lancer.

Незадолго до начала учений лидер КНДР Ким Чен Ын призвал "все предприятия боевой промышленности ускорить серийное производство различных видов оружия и техники", сообщило ЦТАК. "Он также призвал активно проводить реальные военные учения, чтобы эффективно эксплуатировать новейшие образцы вооружений и техники", - говорилось в сообщении агентства.

В КНДР продолжает находиться сбежавший из США военный

Ранее власти КНДР выступили с заявлением об инциденте, связанном с пересечением американским военным Трэвисом К. демаркационной линии между Южной и Северной Кореями. Это произошло в середине июля, после чего военный был задержан северокорейскими пограничниками. Его текущее местонахождение неизвестно, а представители США не имеют возможности встретиться с задержанным, так как между странами нет дипломатических отношений.

Согласно заявлению Пхеньяна, Трэвис К. рассказал, что незаконно проник в КНДР с целью просить в стране убежища, так как "разочаровался в американском обществе, в котором отсутствует равенство". Также, по версии КНДР, американский военный рассказал о "бесчеловечном обращении и расовой дискриминации в армии США".

Вашингтон продолжает сообщать о сотрудничестве КНДР и РФ

В середине августа США ввели санкции против трех компаний, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с оружейными сделками между Северной Кореей и Россией. По версии Минфина США, гражданин Словакии Ашот Мкртычев, которому подконтрольны эти компании, вел переговоры между КНДР и РФ с целью передачи России более 20 видов оружия и боеприпасов в обмен на товары для Северной Кореи.

Министерство финансов США на фоне этого заявило, что Россия все чаще вынуждена обращаться к КНДР и другим союзникам за боеприпасами и вооружением, которые она теряет в ходе войны в Украине. На это может указывать и визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР, произошедший в конце июля.

 

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