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ПолитикаЮжная Корея

КНДР отправила 420 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Александра Иванова
5 сентября 2024 г.

Около 420 шаров с пластиковым и бумажным мусором КНДР запустила в сторону Южной Кореи. Это уже 13-й подобный запуск с мая 2024 года.

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Шар с мусором, отправленный КНДР в сторону Южной Кореи (июнь 2024 года)
Шар с мусором, отправленный КНДР в сторону Южной КореиФото: Yonhap/REUTERS

Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили южнокорейские вооруженные силы в четверг, 5 сентября.

Уточняется, что на этот раз речь идет о 420 шарах, первая партия которых была запущена поздним вечером 4 сентября. Утром 5 сентября были замечены новые шары. Около 20 воздушных шаров утром 5 сентября опустились на землю на северо-западе Корейского полуострова, в частности, в  южнокорейской провинции Кёнги, сообщил Генштаб Вооруженных сил Южной Кореи.

Указывается, что внутри воздушных шаров находился, в основном, бумажный и пластиковый мусор, не представляющий угрозу для здоровья.

Ответ КНДР на южнокорейские воздушные шары с листовками

С мая 2024 года КНДР запустила уже более 3800 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, подсчитало агентство AFP. Запуск шаров 4 сентября стал тринадцатым за последние пять месяцев.

Власти КНДР заявляют, что их "искренние подарки" южному соседу являются "ответом на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе".

Начав  запускать воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, Северная Корея, по собственному утверждению, отреагировала на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующими руководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений.

 

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