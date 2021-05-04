КНДР не примет участие в отборочных матчах ЧМ-2022 по футболу в Южной Корее

Футболисты сборной КНДР не будут принимать участие в азиатских отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в июне в Республике Корея (РК). Соответствующее письмо направлено на минувшей неделе Футбольной ассоциацией Северной Кореи в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Об этом во вторник, 4 мая, сообщил южнокорейский телеканал KBS World.
В качестве причины отказа в Пхеньяне назвали "опасения из-за коронавирусной инфекции".
Пхеньян могут попросить пересмотреть решение
Как ожидается, АФК может попросить КНДР пересмотреть свое решение.
Северная и Южная Корея входят в группу H во втором раунде азиатских отборочных матчей - наряду с Туркменистаном, Ливаном и Шри-Ланкой.
Отборочный турнир завершится в середине июня
Второй раунд начался в сентябре 2019 года и должен был возобновиться в марте 2020 года. Однако из-за пандемии большинство матчей было перенесены на июнь этого года. Серия должна завершиться 15 июня.
Республика Корея - страна-хозяйка оставшихся игр в группе H.
В 2010 году сборная КНДР принимала участие в чемпионате мира по футболу, но проиграла все три матча группового этапа и не вышла из группы. На ЧМ 2014 и 2018 годов команда не попала.
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Автор: Ольга Солонарь