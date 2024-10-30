Клавария бледно-бурая - гриб года в Германии

Этот гриб встречается по всему миру, однако в Германии клавария бледно-бурая стала уже большой редкостью.

Эти грибы внешне похожи на небольшие кораллы лилового или фиолетового оттенков и сразу же бросаются в глаза посреди диких лугов, ясеневых и других старых лесов, можжевельниковых пустошей или терновых кустарников - местах, где предпочтительно растут на бедной почве, покрытой разными мхами.

Вид был впервые описан французским ботаником и микологом Жозефом-Анри Левейе (Joseph-Henri Léveillé) в 1846 году и был назван по-латински Clavaria zollingeri Lév. (1846) в честь швейцарского ученого Генриха Цоллингера (Heinrich Zollinger), нашедшего образцы этих грибов на индонезийском острове Ява. В Германии известен как Amethystfarbene Wiesenkoralle, то есть аметистовый луговой коралл. По-русски называется клаварией бледно-бурой.

Высота клаварии бледно-бурой составляет от двух до восьми сантиметров Фото: Jonbentoi/Dreamstime/IMAGO

Гриб года - экологическая прогамма в Германии

Клавария бледно-бурая встречается по всему миру в старовозрастных широколиственных и смешанных лесах - является космополитическим видом, что может свидетельствовать о том, что этот гриб появился на Земле много миллионов лет назад. Однако в Германии сейчас известно всего лишь около четырех десятков мест, где он произрастает. Это особо отмечается в сообщении Немецкого общества микологии (Deutsche Gesellschaft für Mykologie), в конце октября объявившего клаварию бледно-бурую грибом 2025 года в Германии (Pilz des Jahres ).

Одной из главных причин сокращения ареалов распространения в Германии, как во многих подобных случаях, являются интенсивное сельское хозяйство и землепользование, применение большого количества удобрений и антропогенная трансформация лесных экологических систем.

Немецкая экологическая программа "Гриб года" осуществляется уже тридцать лет. Предшественниками клаварии бледно-бурой в последние годы были навозник белый, митрула болотная, красный мухомор, зеленушка, иудины уши, шампиньон и бледная поганка. Как они выглядят, можно увидеть в фотогалерее ниже: