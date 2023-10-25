Классовый враг "Битлз": как запрещали западную музыку в ГДР

В Германии вышла книга о "Битлз" в ГДР. Как музыканты знаменитой ливерпульской четверки The Beatles повлияли на молодежь и музыкальную индустрию в Восточной Германии?

Когда бит-музыка дошла до бывшей ГДР, Вольфганг Мартин (Wolfgang Martin), родившийся в 1952 году, был подростком. Он был очарован этим новым стилем, который принесли в мир музыки прежде всего четыре молодых человека из Ливерпуля.

В начале 1960-х годов "железный занавес" разделил Европу на Восток и Запад. Существовали два немецких государства - свободная Федеративная Республика Германия и социалистическая диктатура - ГДР. В 1961 году была построена стена, разделившая два немецких государства не только политически, но и физически.

Кроме того, существовали и серьезные культурные различия, особенно в молодежной среде. На Западе благодаря таким звездам, как Литтл Ричард и Элвис Пресли, уже давно вспыхнула рок-н-ролльная лихорадка, которую старшее поколение восприняло со страхом и возмущением, однако остановить ее уже было невозможно. А затем появилась еще более "жесткая" музыка - бит. И ее не смог остановить даже "железный занавес".

Пластинки "Битлз" в ГДР

Музыканты "Битлз", заразившие своей музыкой весь Запад, наэлектризовали не только молодежь, но и многих музыкантов ГДР, пытавшихся копировать их музыку. Вольфганг Мартин знает о первых шагах "Битлз" и о многочисленных бит-группах, возникших вскоре и в самой ГДР, буквально все. Он был помешан на музыке, слушал западное радио и коллекционировал пластинки бит- и гитарных групп Востока и Запада.

Власти ГДР изначально терпимо относились к этим группам. Молодежь, которая была отделена стеной от Запада, могла получать ту музыку, которую хотела.

Три сингла, выпущенные в бывшей ГДР, с уникальным дизайном обложки Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Вот что писал гэдээровский журнал Das Magazin в 1964 году: "Битлз" - это группа фолк-певцов в возрасте от двадцати до двадцати четырех лет, которые играют на электрогитарах и барабанах и с веселым упорством аккомпанируют своей "битовой" музыке, ритмично вращаясь вверх и вниз, превращаясь в механический усилитель". "Буйная, необузданная, юношеская радость от того, что они делают, выходит на публику, захватывает и заражает как молодых, так и пожилых", - восхищался музыкой группы лондонский корреспондент журнала из ГДР. Вскоре и звукозаписывающая компания ГДР "Амига" выпустила несколько пластинок популярной группы "Битлз".

Как бит-музыка стала классовым врагом

Однако лояльное отношение к "Битлз" длилось недолго - музыка группы, фанаты и прически вышли из-под контроля. Беспорядки на концерте Rolling Stones в Берлине в сентябре 1965 года дали руководству ГДР повод объявить бит-музыку классовым врагом. Властям было поручено "принять строгие меры против таких эксцессов во время и после танцевальных мероприятий (...), а также против этой "готтентотской музыки" в целом".

Свое отношение к "вражеской музыке" руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht) сформулировал так: "Неужели нам теперь придется копировать всякую грязь с Запада? Надо положить конец однообразию - Yeah Yeah Yeah и тому подобное".

Обложка новой книги Фото: Bild und Heimat

Вольфганг Мартин использовал эту цитату, вошедшую в историю, в качестве названия своей книги "Конец Yeah Yeah Yeah?" ("Schluss mit Yeah Yeah Yeah?"). В ней он описывает не только свой путь в музыке, но и то, как битломания повлияла на ГДР и насколько тяжело ударило по группам и фанатам решение руководства ГДР осенью 1965 года запретить бит-музыку.

Только в Лейпциге от запрета пострадали 44 бит- и гитарных группы, которых власти практически объявили криминальными. Однако, несмотря на это, они никогда не теряли своего внутреннего "Yeah Yeah Yeah". Вольфганг Мартин в своей книге также рассказывает истории этих музыкантов. Свое отношение к этому смогли высказать и многочисленные звезды бывшей ГДР, в том числе Вероника Фишер (Veronika Fischer), Франк Шёбель (Frank Schöbel) и Дитер Бирр (Dieter Birr) из легендарной рок-группы "Puhdys".

Страсть к музыке

Они рассказывают о своей страсти к музыке, которая была запрещена до тех пор, пока руководство ГДР, возглавляемое Эрихом Хонеккером (Erich Honecker), не ослабило запрет в начале 1970-х годов, а позже даже разрешило гастроли таких западных артистов, как Брюс Спрингстин или Удо Линденберг. Многие группы, возникшие в 70-х и 80-х годах в восточной Германии, в том числе "Silly", "Karat", "City" и "Puhdys" и получившие известность на Западе, видят свои корни именно в музыке "Битлз“ несмотря на то, что они появились уже тогда, когда группа "Битлз" уже распалась.

"Puhdys" была первой рок-группой ГДР, которой разрешили выступать на Западе Фото: Heidtmann/dpa/picture-alliance

71-летний Вольфганг Мартин глубоко погружается в музыкальную среду и повседневную жизнь ГДР и иллюстрирует свое повествование прекрасными снимками обложек пластинок, фотографиями групп и вырезками из газет тех лет, которые сегодня кажутся нам чуть ли не забавными, хотя в годы существования ГДР они имели совсем другое значение.

Книга "Конец Yeah Yeah Yeah?", вышедшая в 2023 году, - это фрагмент истории Германии и, конечно, истории поп-музыки, написанный музыкальным фанатом, который собрал все фотографии и интервью с большим вниманием к деталям. Увлечение музыкой вылилось для Вольфганга Мартина в успешную карьеру - он вел музыкальные программы и был руководителем музыкальных редакций на различных радиостанциях. А теперь пишет книги о музыке.

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