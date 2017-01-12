 Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина ″Одна страна - две системы″? | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 14.02.2022

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Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина "Одна страна - две системы"?

В Гонконге усиливается давление на критиков КНР. За несогласие с линией Пекина можно легко заработать клеймо "предателя". Реджина Ип, член Законодательного совета Гонконга, считает политику КНР правильной. Она не считает, что Гонконг потерял прежние свободы. По ее мнению, преследование отдельных политиков, журналистов или общественных деятелей не стоит считать откатом в области гражданских свобод.

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