Китай обнародовал свой план урегулирования войны в Украине

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 24 февраля (время московское).

Китай обнародовал свой план мирного урегулирования войны

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МИД Китая опубликовал текст мирного плана Пекина с предложениями по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины. Документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" состоит из 12 пунктов. В нем говорится, в частности, о необходимости отказа от менталитета холодной войны, возобновления мирных переговоров и прекращении односторонних санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным невозможен. "Украина хочет гарантий безопасности. Все мы хотим, мы объединены. Поэтому любые территориальные компромиссы будут только ослаблять нашу страну. Почему? Вопрос же не в слове "компромисс" – чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно происходят. Вопрос - с кем? Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры", - подчеркнул он в интервью британской медиакомпании BBC.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вновь призвала к справедливому распределению беженцев в странах Евросоюза. В случае дальнейших масштабных перемещений беженцев из Украины "наши восточноевропейские соседи, а также и мы, должны почувствовать облегчение", сказала Фезер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. По ее словам, на сегодняшний день Польша, например, приняла более 1,5 миллиона украинских беженцев, Германия - более миллиона, а Испания - только 160 тысяч. В то же время министерство, по ее словам, не намерено ослаблять усилия по совершенствованию механизма высылки обязанных покинуть страну иностранцев.

Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины

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В годовщину начала военной агрессии России президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за мужество украинских военнослужащих. "Украинские военные, защищающие всех нас на передовой – они номер один. Именно благодаря нашим защитникам и защитницам Украина стоит крепко, борется, живет. Спасибо всем нашим воинам - живым и тем, кого с нами, к сожалению, уже нет - за их мужество. Зло все еще рядом, и битва продолжается. Но мы точно знаем, что она окончится нашей победой", - написал Зеленский в Facebook.

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Минобороны России вечером 23 февраля распространило заявление об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за якобы планируемой "провокации украинской армии". В заявлении утверждается, что Украина "активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику". Это уже второе за один день заявление такого рода. Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что украинские войска готовят "вооруженную провокацию" против Приднестровья, а в качестве предлога планируется инсценировка с переодеванием "украинских диверсантов" в форму российских солдат.

Глава МИД Германии: Резолюция ООН - важный сигнал для России

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Анналена Бербок во время выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 февраля Фото: John Angelillo/UPI/IMAGO

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что одобрение подавляющим большинством резолюции ООН в поддержку Киева - важный сигнал для ухода России с территории Украины. Россия сегодня изолирована в точности так же, как и год назад, указала глава МИД ФРГ после голосования на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке накануне годовщины российского вторжения. "Мир хочет мира. И страны этого мира ясно заявили об этом сегодня в Организации Объединенных Наций", - подчеркнула Бэрбок.

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Более 140 стран-членов ООН поддержали резолюцию о выводе войск РФ из Украины по итогам заседания экстренной сессии Генассамблеи всемирной организации в связи с годовщиной войны. Против подписания документа выступили лишь Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Северная Корея и Эритрея. 32 страны воздержались. Резолюция ООН призывает к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск.

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Кая Каллас на встрече лидеров европейских стран в Праге Фото: Darko Bandic/dap/picture alliance

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад "сделать цену" российской агрессии выше, чем получаемая от нее польза. Ее заявление цитирует агентство AFP.

"Если такая агрессия окупится в случае Украины, это послужит поводом использовать ее в других местах. Мы должны полностью "дискредитировать" (Каллас использовала игру слов. - Ред.) инструменты агрессии", - указала премьер-министр. В противном случае другие потенциальные агрессоры расценят "окупаемость" действий РФ как призыв к действию, подчеркнула она.

Хроника событий 23 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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