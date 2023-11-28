Кишинев купит газ в Европе, а электричество у Приднестровья

В октябре министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что Кишинев больше не будет закупать газ у "Газпрома" и что власти страны приобретают голубое топливо на европейском рынке по более низкой цене, чем та, что выходит по формуле, прописанной в контракте с российским концерном.

При этом "Газпром" продолжает бесплатно снабжать газом Приднестровье, у которого Кишинев закупает электроэнергию. В эксклюзивном интервью DW Парликов объяснил, почему молдавские власти не отказываются от этой, по мнению некоторых специалистов, весьма ненадежной схемы, а также рассказал, готова ли страна к зиме.

- Господин Парликов, если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, что была в 2022 году, когда из-за войны в Украине пострадала и молдавская энергосистема, готов ли сейчас Кишинев к зиме? Достаточно ли газа в хранилищах?

- Еще не было в истории Молдовы зимы, к которой мы были бы так хорошо подготовлены. В первую очередь, с точки зрения безопасности поставок электроэнергии. У нас есть долгосрочный контракт с Молдавской ГРЭС (расположена в городе Днестровск в Приднестровье. - Ред.), но даже если его положения по определенным причинам не будут выполнены, то у нас есть опыт импортирования электроэнергии с европейского рынка.

Виктор Парликов Фото: Simion Ciochina/DW

Энергетическая безопасность страны обеспечена, но вопрос будет в цене, по которой мы будем покупать электричество, если оно не будет поставляться с левого берега Днестра. Именно по этой причине мы приняли решение, чтобы весь объем газа, поставляемый "Газпромом" - независимо от цены, сейчас она выше, чем на биржах, - перенаправлялся в приднестровский регион. В первую очередь, мы обеспечиваем там социальную стабильность.

Во-вторых, мы получаем электроэнергию по лучшей цене. Что касается газа, то мы диверсифицировали источники поставок, сделали запасы. Впервые в истории имеющихся уже запасов нам хватит на всю зиму.

- Но цены на газ хотя и упали по сравнению с прошлым годом, но находятся на довольно высоком уровне. Есть ли предпосылки для снижения тарифа для молдавских потребителей в этом году?

- Мы не могли ввести потолок цен на газ, но нашли инструменты, которые позволили нам смягчить удар по рядовым потребителям. Понятно, что все потребители сильно пострадали и от других ценовых шоков, но правительство Республики Молдова сделало все, что было в его силах. И здесь важно отметить финансовую помощь, которую мы получили от наших зарубежных партнеров, без них мы бы не смогли предоставить людям компенсации.

В прошлом году, если я не ошибаюсь, на компенсации выделили 5 млрд леев (около 250 млн евро в пересчете). Это рекордная для Молдовы сумма. Могу сказать, что этой зимой будет однозначно легче. Цены уже упали. Если у нас будет возможность снизить цены на газ для потребителей, то мы это обязательно сделаем. Но пока этой возможности нет, так как большая часть газа, с которой мы входим в зиму, - прошлогодние запасы, которые были куплены по очень высоким ценам.

- Молдова по-прежнему покупает электроэнергию, вырабатываемую Молдавской ГРЭС, которая расположена в Приднестровье и работает на российском газе. Не кажется ли вам, что это косвенное финансирование сепаратистов из непризнанной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР")? Не собирается ли Кишинев отказаться от этих закупок?

- В первую очередь, этот механизм, с помощью которого "Газпром", Российская Федерация, поставляя на левый берег (Днестра. - Ред.) бесплатный газ, спонсируют приднестровский регион, существует уже 30 лет. Важно понимать, что у нас сейчас есть другие варианты. Конечно, мы, правый берег, можем обеспечить себя и не зависеть от газа, поставляемого "Газпромом". В то же время мы должны понимать, что на левом берегу живут наши сограждане. И для них отказ от этой формулы, наш отказ от покупки у них электричества, станет шоком, непосильной ношей.

Покупая у них электричество, мы преследуем две цели. Первая - пытаемся обеспечить стабильность в приднестровском регионе, потому что, повторяю, если убрать де-факто бесплатный газ, там произойдет коллапс. Эти люди - 200-300 тысяч наших граждан - никуда не денутся, они не смогут перепрыгнуть через Украину, чтобы оказаться в России. Они или замерзнут там, будет гуманитарный кризис, или приедут сюда.

Кроме того, мы должны признать, что это возможность для нас, для наших потребителей получать электроэнергию по лучшим ценам. В противном случае мы будем вынуждены брать ее на румынском рынке по более высоким ценам, а это отразится на тарифах (для потребителей. - Ред.). Да, все понимают, что эта формула не может существовать вечно, но на данный момент это та самая нестабильная стабильность, к которой пришли с молчаливого согласия всех сторон - и Российской Федерации, и приднестровского региона, и Киева, и Кишинева.

- После проведения внешнего аудита Молдова признала только 8,6 млн долларов из общей суммы долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" в размере 709 млн долларов, на котором настаивает российский концерн. Однако отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом "Молдовагаза". Ссылаясь на это, "Газпромом" отказался урегулировать спор о долге. Чем закончится эта история?

- Здесь есть две вещи, которые нужно понимать. Когда мы говорим о том, что этот долг или не подтвержден, или частично не может быть взыскан, и предлагаем, чтобы долг был списан, мы де-факто предлагаем оздоровление компании "Молдовагаз". Учитывая все долги, и за левый берег (Приднестровье. - Ред.) тоже, это компания с негативным капиталом.

"Молдовагаз", по сути, уже давно в состоянии необъявленного банкротства. То, что мы предлагаем, это реанимирование этой кампании. И мы считаем, что все акционеры, включая "Газпром", должны пойти на встречу, потому что, помимо роли поставщика, он является совладельцем этой компании ("Газпрому" принадлежит 50% акций "Молдовагаз". - Ред.).

Хотя этого и не происходит, на данный момент нет оснований и предпосылок для того, чтобы "Молдовагаз" выплачивала эти исторические долги. С одной стороны, у нас есть аудит, с другой - срок давности этих долгов истек. Не знаю, требует ли "Газпром" вернуть их. Насколько я понимаю, нет. Поэтому мы имеем замороженную ситуацию.

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