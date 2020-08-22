 Киргизия выдала Узбекистану журналиста Абдуллаева | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2020

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Мир

Киргизия выдала Узбекистану журналиста Абдуллаева

Бобомурод Абдуллаев публиковал резонансные статьи об Узбекистане, там его осудили за посягательство на конституционный строй. Теперь Абдуллаева задержали в Киргизии из-за новых обвинений.

Бобомурод Абдуллаев

Бобомурод Абдуллаев

Киргизия в субботу, 22 августа, экстрадировала узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева в Узбекистан. Его задержали 9 августа в Бишкеке по запросу Ташкента, на следующий день суд арестовал его. По данным защиты, журналиста подозревают в "посягательстве на президента" и на конституционный строй страны (статьи 158 и 159 УК Узбекистана).

Абдуллаев приехал в Киргизию в феврале на четыре месяца для учебы в Американском университете в Центральной Азии и остался в стране из-за пандемии и закрытия границ. После его задержания ряд правозащитных организаций, в том числе Amnesty International и Freedom House, призвали освободить журналиста и не допустить его экстрадиции.

Бобомурод Абдуллаев много лет публиковал резонансные статьи под псевдонимом "Усман Хакназаров". При этом он работал таксистом, а сведения для статей "Хакназарова" получал в свободное время. В 2017 году его и еще троих человек задержали по подозрению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В 2018 году суд признал Абдуллаева виновным по этой статье и приговорил к исправительным работам, другие фигуранты дела были оправданы.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Бобомурод Абдуллаев о своем псевдониме "Усман Хакназаров"

 

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