Кипр оставил "золотой паспорт" бывшему однокурснику Путина

Так называемые "золотые паспорта" на Кипре сохранили родственникам топ-менеджеров РЖД. Ранее гражданства Кипра были лишены несколько российских миллиардеров.

На фоне лишения гражданства Кипра нескольких российских миллиардеров из-за войны России против Украины целый ряд лиц из окружения президента РФ Владимира Путина сохранит так называемые "золотые паспорта" (инвестиционное гражданство Кипра). Среди них - бывший однокурсник Путина по Ленгосуниверситету Николай Егоров и родственники топ-менеджеров Российских железных дорог (РЖД) Сергей Тони и Владимир Якунин, сообщила "Новая газета" в пятницу, 6 декабря.

Согласно имеющемуся в распоряжении издания списку заявителей на "золотые паспорта" Кипра, Егоров вместе с супругой получил кипрское гражданство в октябре 2014 года. Николай Егоров входит в близкое окружение Путина. По одной из версий именно он начал политическую карьеру Путина, познакомив того с тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Егоров - один из сооснователей крупнейшей юридической компании России "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс" (ЕПАМ), чьи юристы многократно представляли интересы РФ в международных судах. Вместе с другими близкими к Путину людьми Егоров владеет компанией "Инвестиционные решения", которая предоставляла миллиардные займы на строительство "Дворца Путина" в Геленджике.

Другие обладатели "золотых паспортов"

Среди сохранивших кипрские "золотые паспорта" также сын экс-главы РЖД Владимира Якунина Виктор. Его отец тоже входит в круг близких друзей Путина. Якунин-младший получил документ в начале 2016-го на основании инвестиций его жены Дарины.

В России она владеет детским издательством "Поляндрия", небольшим флористическим бизнесом и книжным магазином "Леттерс". Все компании Дарины Якуниной приносят не более 10 млн чистой прибыли. Остается неизвестным, как ей удалось накопить более 160 миллионов (примерная стоимость гражданства по курсу на 2016 год).

По данным "Новой-Европа", в 2019 году инвестиционное гражданство Кипра получил Сергей Тони - сын еще одного топ-менеджера РЖД Олега Тони. Тони-младший не владеет бизнесом в России, однако он инвестировал около 50 млрд евро в недвижимость в Европе через офшорные компании.

Программа "золотых паспортов"

Ранее власти Кипра аннулировали гражданство 86 иностранцам, которые получили местный паспорт в рамках инвестиционной программы. В список в числе прочи попали семь российских бизнесменов из рейтинга миллиардеров Forbes за 2024 год.

Программу активно критиковали за слабую систему защиты от преступников, которые могут использовать ее для отмывания денег, полученных преступным путем.

После российского вооруженного вторжения в Украину Европарламент призвал все европейские страны прекратить выдачу гражданам РФ документов в обмен на инвестиции и пересмотреть ранее выданные паспорта, чтобы россияне, связанные с Кремлем, не пользовались привилегиями граждан ЕС.