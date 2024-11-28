Кипр намерен вступить в НАТО

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис подтвердил намерение его страны стать членом НАТО. В четверг, 28 ноября, он сообщил журналистам, что Никосия ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления в альянс. По его словам, тот факт, что Республика Кипр не может быть государством-членом НАТО из-за возражений Турции, лишает армию страны многих возможностей как по модернизации, так и по приобретению военной техники. Христодулидис указал, что Кипр обсуждает с США три предлагаемых уровня членства республики в Североатлантическом альянсе.

Никос Христодулидис отметил, что укрепление сдерживающего потенциала Кипра имеет первостепенное значение, дав понять, что страна ищет здесь возможности как по каналам НАТО и США, так и по оборонным программам ЕС, в которых участвует остров. Христодулидис назвал ключевым преимуществом Кипра географическое положение острова "в районе особой геостратегической важности". Он также подтвердил, что решения по модернизации военно-морских и военно-воздушных баз острова уже приняты, и что Кипр ведет обсуждение с ЕС относительно военно-морских объектов, а с США - относительно военно-воздушных.

На вопрос о сроках подачи потенциальной заявки на вступление в НАТО президент ответил: "Чем меньше мы об этом говорим, тем ближе мы к нашей цели".

Принятие Кипра в НАТО может создать важный прецедент

24 ноября греческая газета "Катимерини" сообщила, что стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания на встрече Христодулидиса с президентом США Джо Байденом в конце октября. Утверждается, что детализированный и продуманный план рассчитан на долгосрочный период и состоит из многих взаимозависимых этапов.

Принятие Кипра в НАТО может создать важный прецедент. По правилам Альянса, в него не может быть включено государство с неразрешенными территориальными проблемами. Республика Кипр контролирует около 60% одноименного острова, остальную территорию которого занимает непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Перспективы успешного членства Кипра в НАТО напрямую зависят от урегулирования кипрского конфликта и улучшения отношений с Турцией.