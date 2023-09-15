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Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

Сергей Ромашенко
15 сентября 2023 г.

После переговоров с Путиным на космодроме "Восточный" лидер КНДР посетил Комсомольск-на-Амуре. Здесь Ким Чен Ын осмотрел завод, где производится гражданская и военная авиатехника.

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Ким Чен Ын на поезде
Фото: KCNA/KNS/AP/picture alliance

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках многодневной поездки в Россию в пятницу, 15 сентября, посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Ким Чен Ын прибыл на поезде на вокзал Комсомольска-на-Амуре, откуда отправился на авиазавод, сообщили российские СМИ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Комсомольске-на-Амуре Ким посетит заводы, где производится гражданская и боевая авиационная техника. В этом городе находится авиазавод имени Ю.А.Гагарина, где производятся самолеты марки "Су".

Агентство РИА "Новости" опубликовало кадры прибытия Ким Чен Ына на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, где северокорейского лидера встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава города Александр Жорник, учащиеся Инженерной школы и танцевальный коллектив "Дружба". Ким Чен Ын прошел по красной дорожке, его приветствовали караваем и цветами под музыку.

Военное сотрудничество России и КНДР

13 сентября на космодроме "Восточный" прошли переговоры между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в качестве подарков лидеры обменялись карабинами. Песков сообщил, что Ким пробудет в России еще несколько дней, но не привел каких-либо подробностей.

Россия согласилась помогать Северной Корее в создании спутников и развивать с ней военно-техническое сотрудничество. Со своей стороны Ким Чен Ын заверил Россию в поддержке в ее противостоянии с Западом. Обе страны заявили, что намерены совместными силами бороться с "империализмом". Эти заявления лидеров РФ и КНДР прозучали на фоне агрессивной войны, развязанной Москвой против Украины, в ходе которой, по данным ООН, уже погибли более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены.

После визита Кима на Дальний Восток Северная Корея и Россия намерены продолжить переговоры о двустороннем сотрудничестве в КНДР. Путин принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

США и Южная Корея пригрозили новыми санкциями

Между тем США пригрозили, что администрация президента Байдена без колебаний введет дополнительные санкции против России и Северной Кореи, если они заключат новые сделки по продаже оружия. "Мы уже приняли ряд мер по введению санкций в отношении организаций, которые выступали посредниками при продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные санкции, если это будет необходимо", - заявил 14 сентября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. 

По его словам, вызывает беспокойство тот факт, что Россия и Северная Корея обсуждают расширение сотрудничества, которое может означать нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. "Когда вы видите, что сотрудничество и, возможно, военные поставки расширяются, это вызывает серьезную тревогу и потенциально может нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил Миллер.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх в тот же день на брифинге заявила, что любая страна, которая поддерживает Россию в войне в Украине, не только позволит Москве продолжать эту войну, но и станет соучастницей убийств невинных украинских гражданских людей, а также военнослужащих на поле боя. 

Южная Корея также допустила принятие в отношении России различных мер, в том числе санкций, в случае заключения РФ и КНДР оружейных сделок, заявил 15 сентября министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин. "Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием с Россией по результатам саммита их руководителей, стало бы чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове", - подчеркнул дипломат.

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