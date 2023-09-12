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Ким Чен Ын отправился в Россию вместе с военными чиновниками

Даниил Сотников
12 сентября 2023 г.

Лидеры КНДР и России, по всей видимости, будут обсуждать поставки оружия, которое необходимо Кремлю для войны в Украине.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен ЫнФото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Россию на своем личном поезде, сообщает во вторник, 12 сентября, агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

На опубликованных фотографиях видно, что Ким Чен Ына сопровождают высокопоставленные представители военной промышленности, дипломаты и военачальники. Как сообщает государственное информационное агентство ЦТАК, Ким Чен Ын отправился в поездку еще в воскресенье, а в России у него состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Это официально подтвердил и Кремль.

Путин и Ким Чен Ын, вероятно, будут обсуждать поставки оружия России

По словам американских чиновников, которые первыми сообщили о готовящейся поездке, северокорейский лидер будет обсуждать с Путиным возможные поставки оружия Москве. Судя по составу делегации, власти КНДР действительно намерены в первую очередь обсуждать сотрудничестве в военной сфере, пишет Reuters. В Россию, в том числе отправился директор департамента военной промышленности КНДР Чо Чун Рён. Это, вероятно, означает, что Москва и Пхеньян намерены заключить соглашение о поставках боеприпасов, считают опрошенные агентство аналитики.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США готовы ввести новые санкции, если Путин и Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече о поставках корейских боеприпасов.

Москва и Пхеньян отвергали утверждения, что стороны будут обсуждать поставки оружия. Ожидается, что Ким Чен Ын прибудет в Россию 12 сентября. СМИ сообщали, что он и Владимир Путин могут встретиться в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, который проходит 10-13 сентября.

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