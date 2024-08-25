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Киев заявил о скоплении войск Беларуси на границе с Украиной

Евгений Жуков
25 августа 2024 г.

МИД Украины призвал Минск "не делать трагических ошибок под давлением Москвы". Ведомство заявило о стягивании Беларусью к границе личного состава вооруженных сил, танков, артиллерии, РСЗО и ПВО.

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Укрепления на границе между Украиной и Беларусью
Укрепления на границе между Украиной и БеларусьюФото: DW

По данным украинской разведки, Беларусь сосредоточила под видом учений значительное количество личного состава и военной техники у границы с Украиной. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявило министерство иностранных дел в Киеве.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о стягивании в Гомельской области возле северных границ Украины служащих Сил специальных операций, танков, артиллерии, РСЗО и ПВО. Также на белорусской территории "замечены наемники ЧВК "Вагнер", указали в министерстве.

МИД Украины призвал власти Беларуси "не делать трагических ошибок под давлением Москвы", а военное командование - прекратить "недружественные действия" и отвести армию от украинских границ.

В случае нарушения границы Украина предпримет "меры для самообороны", а все скопления белорусских войск станут "законными целями для ВСУ", предупредило ведомство. "Подчеркиваем, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа", - говорится в заявлении.

18 августа правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к границе с Украиной переброшена почти треть белорусской армии. Он также сообщил о выстраивании оборонительных рубежей от Бреста к Гродно.

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