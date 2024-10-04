Киев: Военные РФ казнили как минимум 93 украинских пленных

В 2024 году серьезно участились казни украинских пленных на поле боя, следует из данных Офиса генпрокурора Украины.

У украинских правоохранителей есть информация о казни на поле боя как минимум 93 сограждан, попавших в плен к россиянам с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил в эфире телемарафона представитель Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ) Юрий Белоусов.

"Сейчас мы располагаем информацией о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя", - приводит цитату Белоусова издание "Укринформ".

По словам представителя ОГПУ, 80% случаев казней, о которых известно Киеву, были зафиксированы в 2024 году. Сама же тенденция к ухудшению обращения с украинскими пленными со стороны сил РФ наблюдается с ноября 2023 года, указал Белоусов.

ОГПУ продолжает получать информацию о казнях пленных солдат ВСУ, отметил Белоусов. О последнем таком случае в Киеве стало известно 3 октября.

"В Telegram-каналах было распространено видео возможной казни еще одного военнослужащего в дерзкой форме. Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство", - заявил Белоусов.

В одном из случаев солдаты РФ могли убить сразу 16 пленных украинцев

В начале октября в социальных сетях также стало распространяться с возможной массовой казнью украинских военных, сдавшихся в плен силам РФ.

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно, как из лесополосы в окружении вооруженных людей выходят 16 человек - предположительно, это взятые в плен солдаты ВСУ. Пленники выстраиваются в шеренгу на открытом месте, после чего сопровождающие открывают по ним огонь и добивают раненых. По данным опубликовавших видеоролик СМИ, инцидент произошел на Покровском направлении 30 сентября.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что это "самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта" с начала войны РФ против Украины. По словам Костина, убийства и пытки украинских пленных - "не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства".

ООН: Пытки и издевательства над пленными поддерживаются властями РФ

Международные мониторинговые миссии не раз обращали внимание на систематические пытки и издевательства над попавшими в плен к РФ украинскими военнослужащими на всех этапах их содержания под стражей.

В начале октября Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала соответствующий доклад. Из него следует, что среди "устоявшихся методов" таких значатся избиение, удары электрическим током, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, лишение сна, имитации расстрела, угрозы жестокого насилия в отношении семьи и унижение достоинства. Опрошенные представителями ООН освобожденные из плена РФ украинцы также часто признавались, что в плену пережили различные формы сексуального насилия.

Подобная ситуация наблюдается и на оккупированных территориях Украины, где украинцев из числа мирных жителей берут под стражу представители назначенных РФ "властей", отмечали ранее в ООН. Собранные экспертами организации доказательства позволяют предположить, что к пыткам таких заключенных привлекались "сотрудники конкретных служб" РФ, указывали составители доклада.

Приказы о пытках и жестоком обращении с заключенными при этом отдавали "высокопоставленные представители российских властей", которые одобряли происходящее или не считали нужным этому препятствовать, отмечали эксперты ООН.