В результате войны в Украине погибли почти 500 детей

На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 4 июля (время московское).

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По данным ювенальных прокуроров Украины, в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1036 детей. При этом наибольшие показатели пострадавших детей зафиксированы в Донецкой области - 472, Харьковской - 285, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67, сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram. "Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавило ведомство.

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В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины Минобороны Великобритании обращает внимание усовершенствование Россией тактики, направленной на замедление бронетанковых контрнаступательных операций ВСУ на юге. В частности, российские войска активно используют противотанковые мины, отметили в Лондоне. Замедляя с их помощью темпы наступления украинских сил, россияне пытаются наносить удары по бронетехнике ВСУ беспилотниками, ударными вертолетами и артиллерией, указывается в заявлении в Twitter. Такая тактика позволила РФ "добиться определенного успеха на ранних стадиях украинского контрнаступления", но российские силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, в первую очередь, от нехватки артиллерийских боеприпасов и чрезмерной перегруженности подразделений, добавило британское ведомство.

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В Херсонской области от российских обстрелов больше всего страдают населенные пункты, которые были подтоплены в результате прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире украинского телемарафона новостей. По его словам, это Херсон, Антоновка, Киндийка, Станислав, Казацкое, Веселое, Днепровское. Прокудин также сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Херсонской области остается подтопленным один дом, а в общей сложности нанесен ущерб около 4000 домам.

Между тем, утром вторника россияне в очередной раз обстреляли Херсон, в результате погибли два человека. "4 июля 2023 года около 6:00 утра вооруженные силы РФ осуществили артобстрел города Херсон. Двое горожан - мужчина и женщина - получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", - сообщил офис генерального прокурора Украины.

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В Минобороны Украины заявили об успехе ВСУ в наступлении на Бахмутском направлении. "Севернее и южнее города Бахмут Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей", - приводит координируемый ведомством Telegram-канал Military Media Center слова представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева. По его словам, украинские силы "имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах". "Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил он. Одновременно ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Минобороны РФ: В Подмосковье сбиты пять беспилотников

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Министерство обороны РФ обвинило власти Украины в атаке на Подмосковье беспилотниками. Утром 4 июля объекты Новой Москвы и Московской области попытались атаковать пять дронов, заявило ведомство в Telegram . "Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - утверждают в российском оборонном ведомстве.

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Число погибших в результате попадания российского дрона в жилой пятиэтажный дом в городе Сумы увеличилось до трех человек, написал мэр Александр Лысенко в Telegram-канале. Ранен 21 человек, четверо находятся в больницах. 4 июля в Сумах объявлен день траура.

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В Белгородской области, недалеко от села Карабаново, был сбит украинский разведывательный беспилотник "Валькирия", пишет Telegram-канал Baza. По сведениям журналистов, дрон был запущен 3 июля из Харьковской области. В результате падения обломков пострадавших нет. Примерно в то же время в 27 километрах от границы, в районе поселка Волоконовка, был обнаружен также украинский разведывательный дрон "Лелека-100",говорится далее в сообщении.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли по целям в Украине удары 3 зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 и 22 иранскими беспилотниками Shahed. Как указано в утренней сводке, удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Украинским военным удалось уничтожить 16 дронов.

В общей сложности российская сторона нанесла за сутки 56 авиационных ударов и совершила 77 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов в Украине из РСЗО. "К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов",- говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Основные усилия Россия сосредоточивает сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, подчеркивается в сводке.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы российской стороны, указано далее в документе.

В Подмосковье сбиты несколько беспилотников

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Очевидцы массово сообщают о взрывах под Москвой, пишет Telegram-канал Baza. Он отмечает, что, по данным местных жителей, в нескольких километрах от МКАД было слышно как минимум два взрыва. Mash указывает, что два сильных взрыва прозвучали в районе поселка Валуево с интервалом около пяти минут, а причиной могла стать работа ПВО. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что третий беспилотник был сбит в Калужской области.

По информации Baza, сразу после появления и уничтожения в небе дронов, самолеты, летевшие во Внуково, начали кружить перед посадкой и были перенаправлены в другие аэропорты. Речь идет уже о пяти рейсах.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны. В интервью CNN украинский лидер заявил, что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает Байден и для Украины очень важно получить этот сигнал. "Очень важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь находиться рядом с союзниками", - отметил Зеленский. "Он поддерживает наше будущее в НАТО", - сказал он о Байдене, добавив, что приглашение в НАТО сейчас было бы огромным стимулом для украинских солдат.

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В связи с агрессией России против Украины министр иностранных дел Чехии Ян Липавский видит угрозу также и для своей страны. "Угроза нам не воображаемая. Россия будет представлять угрозу для европейского континента еще десятилетия", - заявил он в интервью немецкой газете Tagesspiegel, с одобрением отозвавшись о том, что в новой стратегии безопасности Германии это четко выражено. По его словам, угроза для Чешской Республики означает угрозу и для Германии. "Наши экономики очень взаимозависимы. (...) Экономически мы создали общее пространство. Если мы в опасности, то и Германия тоже", - подчеркнул министр.

Кулеба: СМИ сеют уныние о контрнаступлении

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона заявил, что некоторые СМИ "сеют уныние", публикуя информацию о якобы слишком медленном темпе украинского контрнаступления. Однако на западных партнеров, "на тех, кто принимает решение", эти публикации не влияют, "потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков".

"И могу вас заверить, что в тех разговорах, которые имеет президент с партнерами, которые провожу я - они все поддерживают наше контрнаступление, подбадривают и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам", - отметил глава МИД, подчеркнув, что "никакого упадка движения нет". "Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления", - добавил он.

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июля 00.00 - 13.59 >>>

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