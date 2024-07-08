Ракетная атака РФ на Киев: не менее 17 погибших

По сообщению властей, зафиксировано падение обломков ракет в семи районах украинской столицы. Разрушен корпус детской больницы. Помимо Киева, РФ атаковала еще 4 города. В Кривом Роге не менее 10 жертв.

В результате очередного российского ракетного обстрела украинской столицы погибли 17 человек, еще 41 получил ранения. Такие уточненные данные сообщил в понедельник, 8 июля, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Падение обломков ракет зафиксировано в семи районах Киева.

"Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину", - написал в Telegram президент страны Владимир Зеленский. Он уточнил, что Россия выпустила более 40 ракет по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску, в том числе поразив детскую больницу "Охматдет" в Киеве и повредив жилые дома и инфраструктуру по всей стране.

"Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей", - добавил он, в очередной раз призвав мир к решительности, "чтобы наконец положить конец" российским ракетным ударам по Украине . "Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - подчеркнул Зеленский.

В Кривом Роге не менее 10 погибших

"Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - написал в Telegram глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул о последствиях массированной ракетной атаки РФ по городу.

Он добавил, что на местах работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения Кривого Рога.