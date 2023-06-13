Киев: В каждом "Калибре" - не менее 40 импортных деталей

На 476-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 июня (время московское).

В Киеве объявили подозрение Александру Дугину

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Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение российскому пропагандисту и идеологу "русского мира" Александру Дугину. Дугина подозревают в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и публичных призывах к геноциду". "По данным следствия, подозреваемый публично призывал и распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, разжигал национальную вражду. Он также распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа", - отмечается в заявлении на сайте ОГП.

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В России сообщается о возможном ранении на территории Украины депутата Госдумы Адама Делимханова, являющегося приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова. "Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата", - написал Кадыров в Telegram. В свою очередь пропагандистский телеканал "Звезда" со службой на пресс-службу Думы сообщил о ранении Делимханова на фронте и опроверг появившуюся ранее информацию о его гибели. Военный ВСУ, политолог Кир Сазонов в тот же день написал в Facebook , что кортеж Делимханова был взорван в захваченном российскими силами Приморске в Запорожской области, в результате чего, по его словам, погиб депутат и еще около 200 чеченцев.

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За прошедшую ночь вода в Херсонской области отступила еще на 32 см, утром средний уровень подтопления после катастрофы на Каховской ГЭС составлял 2,13 метра, сообщила областная военная администрация в Telegram . "Подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от сел Завет, Бобровый Кут и Бургунка. Всего под водой остаются 3103 жилых дома. За прошедший день вода отошла от около полутысячи домов", - указывается в заявлении. В свою очередь Минприроды указало, что уровень воды в Днепре на отметке "Херсон" снизился более чем на 3 метра и составляет 2,44 метра, при этом каждый час уровень воды снижается на 1-3 см.

Киев: В каждом "Калибре" - не менее 40 импортных деталей

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После очередного российского обстрела Украины ракетами "Калибр" в Офисе президента Украины (ОПУ) вновь призвали международное сообщество бороться с обходом санкций, в результате которого Россия до сих пор имеет возможность производить ракеты. В каждой из ракет "Калибр", которые минувшей ночью убили мирных жителей Одессы, "имеется не менее 40 иностранных комплектующих", написал в Telegram глава ОПУ Андрей Ермак. "Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", - подчеркнул он.

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В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины Минобороны Великобритании указывает на активизацию российской тактической авиации на фоне контрнаступления ВСУ. "В последние две недели наблюдается всплеск боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Это почти наверняка является ответом на сообщения об усилении украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы России (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха", - считают в Лондоне. Несмотря на это, ежедневное число боевых вылетов ВКС остается намного ниже пикового значения в 300 боевых вылетов в день, которое фиксировалось в начале полномасштабного вторжения в Украину, отмечается далее. "С начала вторжения юг Украины часто был более доступен для операций российской авиации в сравнении с другими участками фронта. За последний год ВКС увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", такого как планирующие бомбы, которые позволяют штурмовикам атаковать на значительном расстоянии от своих целей", - заявило британское ведомство в Twitter .

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По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 13 июня регион вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. Более других пострадал Шебекинский городской округ, где за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета: 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, 8 минометных снарядов - по селу Середа, 2 - по МАПП Шебекино, написал он в Telegram . Кроме того, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда, 3 гранаты сброшено с беспилотников, отмечается далее. По данным Гладкова, в Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка. Пострадавших и разрушений в этих населенных пунктах нет, написал далее губернатор Белгородской области. Тем временем в Грайворонском горокруге по территории рядом с селом Дроновка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших нет, но поврежден один частный дом, указал он. В том же округе, среди прочего, совершено 6 минометных обстрелов по территории рядом с КПП на границе с Украиной, 7 минометных обстрелов села Сподарюшино, указывается в заявлении.

В результате обстрела Донбасса - трое погибших и трое раненых

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Ранним утром среды российские войска вновь обстреляли Донецкую область, ударив ракетами по Краматорску и Константиновке, заявил глава региональной ОВА Павел Кириленко. "Трое погибших и трое раненых - таковы предварительные данные по потерям среди гражданских в результате утренних обстрелов Донбасса", - написал он в Telegram. По его словам, два человека погибли и двое ранены в Краматорске, в Константиновке - один погибший и один раненый. Снаряды "попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб: в Краматорске полностью разрушены по меньшей мере 5 и повреждены два десятка частных домов, в Константиновке - два разрушены и повреждены 55", пострадал газопровод и электросети, указал далее Кириленко.

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Кировский районный суд в Уфе вынес обвинительный приговор по делу бывшего координатора регионального штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Судья Азамат Бикчурин приговорил оппозиционерку к 7 годам и 6 месяцев колонии, признав ее виновной в "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму" и "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан".

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В результате массированной российской атаки минувшей ночью пострадала Кировоградская область, сообщил глава военной администрации региона Андрей Райкович. "Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализован. Обошлось без погибших и травмированных", - написал он в Telegram .

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Ракета Х-101, которой россияне 13 июня ударили по Кривому Рогу, по предварительной оценке украинских властей, была произведена в России в апреле 2023 года. Около 50 ее компонентов - преимущественно микроэлектроника - импортные и попали в РФ обходными путями, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россия пользуется недостатками введенных ограничений и обходит санкции с помощью посредников, в частности третьих стран. Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть на глобальном уровне против этих компаний", - написал он в Telegram . Ермак призвал более эффективно наказывать за обход санкций и посредничество компаний третьих стран. "Сейчас мы работаем совместно с партнерами по усилению санкций и экспортному контролю, чтобы лишить россиян возможностей получать иностранные комплектующие для производства вооружений через посредников… Группа Макфола-Ермака готовит документ, исследующий ситуацию с поступлением микроэлектроники и других компонентов в РФ с конкретными рекомендациями по ограничениям", - сообщил глава ОПУ.

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Война России против Украины является для США одним из крупнейших вызовов нашего времени, заявил Джо Байден, выступая перед главами американских дипломатических миссий. Он подчеркнул важность помощи Украине в защите от российской агрессии. "Если мы этого не сделаем, то представьте, что произойдет. Подумайте об этом", - призвал дипломатов глава Белого дома. Среди других главных вызовов для США Байден назвал конкуренцию с Китаем, изменения климата и необходимость подготовки к возможной новой пандемии.

Число жертв в Кривом Роге возросло до 12 человек

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Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 12 человек, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина", - написал он в Telegram . По словам Вилкула, работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы - 40 бригад коммунальщиков.

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По данным Генерального штаба ВСУ, в Бердянске россияне загружают суда украинским зерном. "На причалах морского порта города Бердянск, происходит наполнение сухогрузов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами. В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России", - сообщается в Facebook. Кроме того, украинское командование указало на новые случаи ограбления украинских мирных жителей российскими военными, вывозящими награбленное имущество на военном грузовом транспорте. "Из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей", - отмечается далее.

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Прошедшей ночью российские войска атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными дронами Shahed, информация о последствиях этой атаки уточняется, заявил Генштаб ВСУ. По его данным, за минувшие сутки ВС РФ нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БПЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге, ВСУ уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . Россияне также нанесли 39 авиационных ударов и совершиил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. "Противник продолжает сосредоточение основных усилий на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей - за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений", - сообщается далее.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. ВСУ уничтожили 2 российских дрона "Орлан-10". Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии в течение суток, в числе прочего, поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и зенитно-ракетный комплекс.

Украинское оперативное командование "Юг": Три сотрудника склада погибли после удара по Одессе

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ВС РФ ударили по Одессе четырьмя ракетами "Калибр" с корабля в Черном море, заявили в украинском оперативном командовании "Юг". По его данным, а результате взрывов повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, точка питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек получили ранения, говорится в заявлении.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей вызваны разрушения на площади в 1000 кв. метров и пожар на площади 400 кв. метров. При этом три сотрудника склада погибли, семь ранены, указали в командовании. Продолжается разбор завалов. Под ними могут оставаться люди, добавили там.

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Российские военные уничтожили позиции, с которых украинская артиллерия обстреливала населенные пункты Белгородской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Украинские медики-добровольцы поедут в зоны затопления

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Для предоставления необходимой медицинской помощи на подтопленные территории Украины отправят медиков-добровольцев из других регионов на срок от двух недель до месяца. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины. Добровольцы, которые будут помогать местным врачам, поедут в Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

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В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению. В Одессе прогремели мощные взрывы, сообщает агентство УНИАН. В одном из районов города начался пожар. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Запорожье, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предостерегало власти Украины от атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года после получения информации от Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По версии газеты, сотрудники нидерландского ведомства сообщили ЦРУ, что украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью команды водолазов установить взрывчатку рядом с четырьмя трубами газопроводов.

Военное руководство Украины: Идут бои оборонительного и наступательного характера

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Проливные дожди начались на нескольких участках фронта в Запорожской области, из-за чего ВСУ были вынуждены снизить наступательную активность, заявил один из "руководителей" российской оккупационной администрации в регионе Владимир Рогов.

По его словам, основная часть боев на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям всех линий российской обороны.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона несколько конкретизировала сообщение Залужного. "Что касается оперативной ситуации по состоянию на сейчас, действительно, на нескольких направлениях у нас продолжаются наступательные действия. Вместе с тем у нас есть и оборонительные действия, потому что и враг наступает на нескольких направлениях. Поэтому ситуация неоднородная", - пояснила Маляр. "Там, где мы наступаем, - это Бахмутское направление, и все знают, что восток вообще является эпицентром боевых действий. А на Бахмутском направлении происходит продвижение. Вместе с тем там ожесточенные бои, надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли, поэтому это очень тяжелые бои", - заявила Маляр.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в рамках которого рассказал о ходе событий на фронте. "На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", - написал Залужный в Telegram-канале.

Хроника событий 13 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 июня 00.00 - 13.59 >>>

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