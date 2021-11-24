 Киев утвердил соглашение о закупке вооружений у Румынии | Новости из Германии об Украине | DW | 24.11.2021

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Украина

Киев утвердил соглашение о закупке вооружений у Румынии

Как следует из пояснительной записки, закупка Киевом вооружений, боеприпасов и военной техники у Бухареста возможна в рамках совместных проектов.

Украинские военные во время учений Rapid Trident 2021

Украинские военные во время учений Rapid Trident 2021 (фото из архива)

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее закупку у это страны - участницы НАТО вооружений, боеприпасов и военной техники в рамках совместных проектов. Соответствующее постановление украинского правительства принято на заседании в среду, 24 ноября.

Таким образом, договор, подписи под которым были поставлены 5 сентября 2020 года в Бухаресте, вступил в силу, уточнило информационное агентство "Укринформ".

Как отмечается в пояснительной записке, документ обеспечит "создание необходимой нормативно-правовой базы в военно-технической сфере (ВТС) между двумя странами". Он позволит, в частности, - наряду с закупками - осуществлять производство вооружений и военной техники по требованию одной из сторон, а также продавать лицензии на выпуск вооружения, боеприпасов и военной техники.

Возможно создание совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Кроме того, речь может идти о совместных опытных и опытно-конструкторских работах в ВТС, об обмене опытом и информацией о стандартизации, кодификации, контроле качества оборудования с целью применения этих сведений в совместных программах.

Наконец, соглашением предусмотрена возможность создания совместной украино-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Украина провела учения близ границы с Беларусью

Ранее, 22 ноября, украинские военнослужащие завершили учения на полигоне в граничащей с Беларусью Житомирской области. Bloomberg 21 ноября сообщило о плане возможного "быстрого и крупномасштабного" российского вторжения на территорию Украины. Сославшись на данные разведслужб, переданные Соединенными Штатами европейским союзникам в НАТО, агентство написало о планирующемся участии в возможном вторжении 100 батальонно-тактических подразделений общей численностью около 100 тысяч человек. 

В Кремле назвали данные сообщения "вбросами" в СМИ. "Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Российскую Федерацию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

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