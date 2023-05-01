Киев требует открыть гуманитарные коридоры

На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 1 мая (время московское).

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В ночь на 1 мая российские войска нанесли "групповой ракетный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", заявило министерство обороны РФ, подчеркнув, что "цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены". Ранее командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска минувшей ночью выпустили 18 крылатых ракет, 15 из которых удалось сбить. В Днепропетровской области в результате ракетного удара по Павлограду пострадали 34 человека, в том числе пятеро детей, повреждены 24 многоэтажных и 80 частных жилых домов.

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Украина обратилась к России и Международному комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для выезда украинцев с оккупированных территорий, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. По ее словам, обращение связано с новым указом президента РФ Владимира Путина, позволяющим депортировать с оккупированных территорий украинцев без российского гражданства. "Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?" - написала Верещук в Telegram-канале . Она призвала украинцев на захваченных РФ территориях не брать российские паспорта, не сотрудничать с оккупантами, выехать по возможности и ждать ВСУ.

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На Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысяч личного состава армии РФ, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки и 56 реактивных систем залпового огня, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии изданию "РБК-Украина". По его словам, "это больше, чем армия Чехии или Венгрии". При этом Череватый отметил, что потери российских войск в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута

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Украинские военные пошли в контратаку в Бахмуте Донецкой области, заставив противника покинуть некоторые позиции, сообщил командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. "На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях", - цитирует Сырского действующий при министерстве обороны Украины Military Media Center . По словам командующего, ситуация довольно сложная. "Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил Сырский.

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В Украину прибыли авиационные ракеты американского производства Zuni, сообщило агентство УНИАН. Командующий воздушными силами страны Николай Олещук опубликовал в Telegram-канале фотографию самолета Су-25, под крыльями которого подвешены эти ракеты. В начале января власти США анонсировали передачу Украине 4 тысяч неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля". Они были включены в новый пакет американской военной помощи Украине на общую сумму 2,85 млрд долларов.

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Ожидая успеха полномасштабной войны против Украины, президент РФ Владимир Путин не назначил единого командующего войсками, участвующими во вторжении, так как хотел объявить завоевание территорий соседней страны личной геополитической победой, считает американский Институт изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре говорится, что решение Путина вторгнуться в Украину без четкой, осмысленной командной структуры и его нежелание назначать командующего военными действиями оказали долгосрочное влияние на управление российскими подразделениями в Украине. Используя официальные заявления Москвы, а также неподтвержденные сообщения российских, украинских и западных источников, эксперты ISW также обращают внимание на часто проводимые президентом РФ перестановки в командовании войсками. По их мнению, такие кадровые решения привели к тому, что российские силы становятся все более раздробленными, а командные структуры - дезорганизованными, и это подрывает способность ВС РФ вести сплоченные военные действия в Украине.

Международная помощь Украине в апреле превысила 5,5 млрд долларов

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За прошедший месяц в бюджет Украины поступило более 5,5 млрд долларов США от международных партнеров, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Объем международной помощи с начала года составил 16,5 млрд долларов США.

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