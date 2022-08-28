  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Российский военный на Запорожской АЭС
Российский военный на Запорожской АЭСФото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS
КонфликтыРоссия

Киев сообщил о пытках сотрудников Запорожской АЭС

Даниил Сотников
50 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 августа.

https://www.dw.com/ru/kiev-soobsil-o-pytkah-sotrudnikov-zaporozskoj-aes/a-62955109

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 28 августа (время московское).

++15.00++

Главы МИД стран ЕС намерены на предстоящей неделе поддержать предложение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. "Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах. 

Еще один собеседник издания заявил, что участники саммита в будущем "хотят выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", добавив, что к концу года могут быть внесены более серьезные изменения. Единого мнения по поводу дополнительных мер в Брюсселе пока нет, подчеркивает FT.

++14.40++

"Война не может быть дешевой. Кто-то теряет свою жизнь или дом, а кто-то - комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит вас пересмотреть привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и конец газовому шантажу", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев: Спецслужбы РФ пытают сотрудников Запорожской АЭС

++14.20++

Российские спецслужбы пытают сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы они ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции, утверждает государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Ранее об угрозах сотрудникам станции со стороны военных и похищении людей анонимно рассказали сами работники АЭС.

++14.05++

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко допустил отмену "трибунала" над украинскими военнопленными, который российские оккупационные власти планировали провести в городе.

"Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, такой сдержанный оптимизм, что он не состоится", - сказал Андрющенко.

По его мнению, на планы РФ могла повлиять резкая международная реакция. "Все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", - заключил Андрющенко.

Хроника событий 28 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 августа 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Что происходит с Запорожской АЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне, фото из архива

Россия укрепляет отношения с КНДР. Как это повлияет на Украину?

Россия укрепляет отношения с КНДР. Как это повлияет на Украину?

Санкции и международная изоляция подталкивают Россию и Северную Корею ко все более тесному сотрудничеству. Однако Россия вряд ли примет военную помощь КНДР в войне против Украины.
Политика
10 ч. назад
Транспортировка российской бронетехники в Ростовской области (фото из архива)

CIT: Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный корпус

CIT: Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный корпус

Аналитики Conflict Intelligence Team изучили фото- и видеоматериалы с перевозками российской военной техники железной дорогой из Нижегородской на юг Ростовской области - к границе с Донбассом.
Конфликты
23 ч. назад
external

Западные эксперты о войне в Украине, просчетах Путина и о том, как война изменила немцев. DW Новости (24.08.2022)

Западные эксперты о войне в Украине, просчетах Путина и о том, как война изменила немцев. DW Новости (24.08.2022)

Сегодня - День независимости Украины. 24 февраля Путин напал на Украину. Тогда создалось впечатление, что в Кремле рассчитывали на быстрый результат. Однако на фоне ожесточенного сопротивления украинцев и больших потерь войскам РФ пришлось отступить от Киева. На юге и востоке продвижение остановилось, но война продолжается. Что думают западные эксперты о том, как события будут развиваться дальше?
24 августа 2022 г.
29:45 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Буксируемая гаубица M777

США расширили морские перевозки для доставки оружия Украине

Политика
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Политика
26 августа 2022 г.
60:31 мин.
Россия

Беларусь

Участники акции солидарности с Украиной в Польше

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Белорусы помогают Украине, но сталкиваются с дискриминацией

Политика
26 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
26 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу