Киев сообщил о пытках сотрудников Запорожской АЭС

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 28 августа (время московское).

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Главы МИД стран ЕС намерены на предстоящей неделе поддержать предложение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. "Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.

Еще один собеседник издания заявил, что участники саммита в будущем "хотят выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", добавив, что к концу года могут быть внесены более серьезные изменения. Единого мнения по поводу дополнительных мер в Брюсселе пока нет, подчеркивает FT.

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"Война не может быть дешевой. Кто-то теряет свою жизнь или дом, а кто-то - комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит вас пересмотреть привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и конец газовому шантажу", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев: Спецслужбы РФ пытают сотрудников Запорожской АЭС

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Российские спецслужбы пытают сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы они ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции, утверждает государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Ранее об угрозах сотрудникам станции со стороны военных и похищении людей анонимно рассказали сами работники АЭС.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко допустил отмену "трибунала" над украинскими военнопленными, который российские оккупационные власти планировали провести в городе.

"Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, такой сдержанный оптимизм, что он не состоится", - сказал Андрющенко.

По его мнению, на планы РФ могла повлиять резкая международная реакция. "Все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", - заключил Андрющенко.

Хроника событий 28 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 августа 14.00 - 23.59 >>>

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