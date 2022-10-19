Киев сдержанно отреагировал на введение "военного положения"

На 238-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 19 октября (время московское).

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В результате российского ракетного удара по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вспыхнул пожар. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, жертв нет, дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, организован объезд по соседним селам. Позднее Онищук заявила , что пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.

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По состоянию на 15.00 среды, 19 октября, силы и средства ПВО Украины сбили 12 вражеских воздушных целей, сообщило в соцсети Facebook воздушное командование "Центр". В частности, две крылатые ракеты и восемь беспилотных летательных аппаратов уничтожены противовоздушной обороной, находящейся в подчинении самого "Центра", еще две крылатые ракеты сбиты силами ПВО сухопутных войск.

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Введение "военного положения" на аннексированных Россией территориях ничего не меняет ни для Украины, ни для ее вооруженных сил, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, эту меру "следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: мы продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", - написал Подоляк в микроблоге Twitter.

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По словам главы Запорожской администрации Александра Старуха, артиллерийские и ракетные удары в Запорожской области не утихают уже девять часов подряд. Погибли три жителя Орехова, известно о восьми раненых. Из-за российских обстрелов подстанции в Энергодаре население города и окрестных сел осталось без электроэнергии.

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Отдельным указом Путина вводится особый режим на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также аннексированных Крыма и Севастополя. В этих регионах предполагается, в частности: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; особый режим работы транспортных, коммуникационных, энергетических объектов, а также представляющих повышенную опасность; эвакуацию жителей; особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения; ограничение движения транспорта и его досмотр.

Путин ввел военное положение на аннексированных территориях

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. "Главы" регионов наделяются дополнительными полномочиями "для обеспечения безопасности". Военное положение вводится с 00.00 20 октября. В тексте документа указывается, что он "незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".

Выступая по видеосвязи на совещании Совета безопасности РФ, Путин заявил, что режим военного положения действовал на названных территориях еще до их "вступления в состав России". "Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ", - сказал Путин. Четыре региона Украины были в начале октября аннексированы российскими властями на основании незаконных "референдумов".

Согласно пункту 3 указа о военном положении на аннексированных территориях, "при необходимости в Российской Федерации могут применяться иные меры", предусмотренные законом "О военном положении" от 30 января 2002 года. В частности, эти мерами могут являться: ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства; комендантский час; военная цензура в сфере коммуникаций; усиление секретности в государственных и местных органах; запрет митингов и забастовок; запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны; принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов; изъятие частного имущества с последующей компенсацией и другие.

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Взрывы слышны в Чернигове, передает "Суспільне Чернігів". Несколько ранее Оперативное командование "Север" сообщило, что вблизи села Кипти в Черниговской области сбиты две российских ракеты.

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В Киеве прогремели не менее трех взрывов, сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Взрывы слышны в разных районах городах, в частности в Троещины на левом берегу Днепра, а также в пригородах столицы Украины.

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Российская армия нанесла ракетный удар по Винницкой области. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, призвав местных жителей оставаться в укрытиях.

Украина направила на фронт почти 180 БПЛА от "Армии дронов"

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Украинские военные отправили на передовую еще 179 беспилотников, приобретенных в рамках инициатив по сбору средств "Армия дронов" и United24. По данным министерства цифровой трансформации Украины, 146 дронов Mavic 3 и 33 единицы Matrice RTK 300 будут распределены по всей линии фронта - на Херсонском, Донецком, Харьковском, Луганском, Запорожском направлениях, а также в приграничных областях на севере страны.

Хроника событий 19 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 октября 14.00 - 23.59 >>>

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