Киев: В Украине погибло уже почти 450 детей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 декабря.

На 295-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 15 декабря (время московское).

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа. По его словам, Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена, из жителей никто не пострадал.

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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине погибли 447 детей - такие данные приводит Офис Генпрокурора (ОГП) Украины со ссылкой на официальную информацию ювенальных прокуроров. По их информации, в результате российской агрессии более 856 украинских детей получили ранения разной степени тяжести, а в целом пострадали не менее 1303.

Из последних случаев ОГП приводит гибель в результате обстрелов 8-летнего мальчика в Херсоне 14 декабря, а также трех сестер 16 и 14 лет в селе Новопетровка Баштанского района Николаевской области.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (426), Харьковской (267) и Киевской (117) областях.

Хроника событий 15 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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