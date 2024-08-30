Украина с 1 января прекратит транзит газа и нефти из РФ в ЕС

Транзит газа из РФ будет остановлен, с 1 января 2025 года прекратит работу и нефтепровод "Дружба", заявил советник главы офиса Зеленского.

Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российского газа в Европу. Это в пятницу, 30 августа, подтвердил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в интервью украинскому порталу Новини.LIVE.

"Более того, напомню, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод "Дружба", - отметил Подоляк. По его южной ветке нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. "Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти", - подчеркнул он.

Киев готов осуществлять транзит газа из Казахстана и Азербайджана

При этом Киев готов осуществлять транзит газа из Казахстана или Азербайджана, если поступит соответствующий запрос от одной из стран Европы.

"Это фантастическая - я сейчас с сарказмом - фантастически стратегически продуманная операция (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина, которая привела к тому, что у него не будет никакого влияния (в Европе. - Ред.) за счет газа и нефти", - констатировал Подоляк.

Он добавил, что подобная динамика вынуждает РФ продавать энергоресурсы с большими скидками в условиях демпинга на других рынках.

Зеленский: Киев не будет продлевать контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит газа между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом", истекающий в конце года. "Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка", - подчеркнул он.

Поставки по двум веткам "Дружбы"

Киев до этого потребовал от российской корпорации "Лукойл" прекратить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Против этого решения выступили Будапешт и Братислава.

Еврокомиссия при этом заявила, что не видит угрозы для энергоснабжения Венгрии и Словакии, поскольку объемы поставок энергоносителей от третьих стран через южную ветку трубопровода "Дружба" в ЕС не снизились. Этих объемов от других поставщиков достаточно, считают в Брюсселе.

"Транзит нефти из третьих стран по северной ветке "Дружбы" не затронут", разъяснило ранее на запрос DW министерство экономики и защиты климата ФРГ, комментируя запрет на прокачку нефти из России по этой ветке, введенный в 11-м санкционном пакете ЕС в июне.

Маршрут нефтепровода "Дружба" в Гомельской области делится на ветки: северную (по территории Беларуси. Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).