ВС РФ вывезли пациентов психбольниц Новой Каховки в Крым

На 301-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 21 декабря (время московское).

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Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о приостановке судопроизводства и исполнительного производства в отношении мобилизованных, добровольцев и участников войны против Украины. Отсрочку также получат служащие управлений пограничной службы ФСБ России. Кроме того, документ предусматривает приостановку взыскания банками долгов с участников боевых действий.

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Российские силы вывезли пациентов психиатрических больниц Новой Каховки и Олешек Херсонской области в село Стрелковое на Арабатской стрелке в аннексированном Крыму, заявил Центр национального сопротивления (ЦНС). По его данным, больных удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и переоборудовали под психбольницу. "Большинство персонала завезены из РФ, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами", - указывается далее. ЦНС подчеркнули, что подобные действия являются похищением людей, которые не могут оказать самостоятельного сопротивления, фактически их удерживают в заложниках.

"Россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего "усыновления". Однако согласно Римскому уставу Международного уголовного суда, насильственная передача детей из одной этнической группы в другую является признаком геноцида. Детей намеренно вывозят в отдаленные районы России, - заявили далее в ЦНС.

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