  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Российский солдат в Новой Каховке
Российский солдат в Новой КаховкеФото: AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ВС РФ вывезли пациентов психбольниц Новой Каховки в Крым

Ольга Лебедева
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 декабря.

https://p.dw.com/p/4LG76

На 301-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 21 декабря (время московское).

++14.21++

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о приостановке судопроизводства и исполнительного производства в отношении мобилизованных, добровольцев и участников войны против Украины. Отсрочку также получат служащие управлений пограничной службы ФСБ России. Кроме того, документ предусматривает приостановку взыскания банками долгов с участников боевых действий.

++14.10++

Российские силы вывезли пациентов психиатрических больниц Новой Каховки и Олешек Херсонской области в село Стрелковое на Арабатской стрелке в аннексированном Крыму, заявил Центр национального сопротивления (ЦНС). По его данным, больных удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и переоборудовали под психбольницу. "Большинство персонала завезены из РФ, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами", - указывается далее. ЦНС подчеркнули, что подобные действия являются похищением людей, которые не могут оказать самостоятельного сопротивления, фактически их удерживают в заложниках.

"Россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего "усыновления". Однако согласно Римскому уставу Международного уголовного суда, насильственная передача детей из одной этнической группы в другую является признаком геноцида. Детей намеренно вывозят в отдаленные районы России, - заявили далее в ЦНС.

Хроника событий 21 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: 

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

Комплексы Patriot для Украины: приведут ли поставки ЗРК из США к новой эскалации конфликта? (14.12.2022)

США уже на этой неделе планируют объявить свое решение по поставкам ЗРК Patriot, которые Украина просит уже несколько месяцев. Сообщается, что Вашингтон решился на это на фоне массированных обстрелов Украины. Впрочем, для управления ЗРК нужны десятки людей, которых еще надо обучить. Как поставки комплексов Patriot Украине могут сказаться на ходе войны? Подробности - в выпуске DW Новости.
Политика14 декабря 2022 г.27:12 мин.
external

Постпред Украины в ООН: "Путин и его приспешники - моральные деграданты"

Постпред Украины в ООН: "Путин и его приспешники - моральные деграданты"

Таких откровенных слов про Путина, Лаврова и дипломатическую кухню редко услышишь. Но Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН - в интервью DW не стеснялся в выражениях.
Политика12 декабря 2022 г.16:45 мин.

Заявление ЦНС

Пресс-релиз
sprotyv.mod.gov.ua
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский отправился с визитом в США

Конфликты12 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Виктория Процюк

Интимный дневник украинской художницы

Интимный дневник украинской художницы

Культура20 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Зеленский в Бахмуте. Молдова боится вторжения. DW Шоу

Зеленский в Бахмуте. Молдова боится вторжения. DW Шоу

Политика20 ч. назад59:16 мин.
Клаудия Рот и Анналена Бербок в Нигерии

Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

Культура21 ч. назад
Нефтепровод с надписью "Дружба" на НПЗ в восточногерманском городе Шведте

Фейк о "Дружбе": ФРГ заказала нефть в Казахстане, а не в РФ

Фейк о "Дружбе": ФРГ заказала нефть в Казахстане, а не в РФ

Экономика и бизнес21 ч. назад
Карикатура - карикатурный российский президент Владимир Путин протягивает карикатурному белорусскому правителю Александру Лукашенко листок бумаги со словами "Вам повестка", Лукашенко отказывается его взять, говоря: "Спасибо, не надо".

Встреча Путина и Лукашенко: провалившаяся мобилизация?

Встреча Путина и Лукашенко: провалившаяся мобилизация?

Политика20 декабря 2022 г.
бывший концентрационный лагерь Штутгоф

Последний приговор пособнице нацистов в ФРГ? Что нужно знать

Последний приговор пособнице нацистов в ФРГ? Что нужно знать

Преступность23 ч. назад
На главную страницу