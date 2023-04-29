Киев: Россиянам не удается перекрыть снабжение Бахмута

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 апреля.

На 431-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 30 апреля (время московское).

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил ВСУ в обстреле поселка Суземка. Двое человек погибли, один жилой дом разрушен полностью, еще два - повреждены, добавил глава региона. По словам Богомаза, на месте работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщал об одном пострадавшем и одном поврежденном здании.

Представитель ВСУ: Россиянам не удается перекрыть снабжение Бахмута

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Российская армия далека от перекрытия "дороги жизни", по которой в Бахмут поставляют продукты питания, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для военных и гражданских лиц. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинскому онлайн-изданию Zn.ua .

"Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", а также о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", - подчеркнул Череватый.

Он добавил, что украинские инженеры и специалисты по логистике также ведут работу по прокладыванию новых путей снабжения Бахмута.

Хроника событий 29 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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