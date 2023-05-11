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Херсонская область (фото из архива)Фото: Igor Burdyga/DW
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Киев: Россия не знает, где именно ей ждать контрнаступления

Екатерина Венкина
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 мая.

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На 443-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 12 мая (время московское).

Зеленский одобрил комплексный план реформирования системы правопорядка Украины

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Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка Украины. Об этом сообщил сам Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. "Мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС", - подчеркнул президент Украины. План рассчитан на период до 2027 года.

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Ситуация на Херсонском направлении напряженная, российские войска минируют левый берег Днепра, чтобы помешать бойцам ВСУ преодолеть реку. Однако россияне "не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому они распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", заявила в эфире общенационального телемарафона пресс-секретарь украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

отметила Гуменюк.

Хроника событий 11 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>

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