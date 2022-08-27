Киев: Россия истратила больше половины высокоточных ракет

На 185-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 27 августа (время московское).

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре условия Киева для окончания войны: военное поражение России, возвращение украинских территорий, трибунал над преступниками и начало трансформации России. "Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", - написал Подоляк в Twitter.

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По состоянию на полдень 27 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, утверждает оператор всех атомных станций Украины "Энергоатом ". "В результате периодических обстрелов инфраструктура станции повреждена, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность", - говорится в сообщении компании. После подключения к сети двух энергоблоков замечаний по работе оборудования и систем безопасности по-прежнему нет, добавили в "Энергоатоме".

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Инспекторы МАГАТЭ готовятся посетить Запорожскую АЭС в начале следующей недели, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, в переговорах между сторонами "был достигнут прорыв". Двое собеседников WSJ сказали, что миссия МАГАТЭ "почти наверняка" посетит АЭС в начале следующей недели, хотя окончательные детали все еще обсуждаются. Другой источник утверждает, что "лихорадочные приготовления" идут полным ходом, и визит был запланирован на понедельник. Инспекция планирует доставить на АЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Украинским морякам разрешили покидать страну

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Украинским морякам разрешили покидать страну по согласованию с местными военкоматами, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Согласно решению правительства, выезжать за границу будет разрешено членам экипажей морских и речных судов, а также курсантам учебных заведений, которые проходят практическую подготовку на судне. "Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - написал Шмыгаль.

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Россия, судя по всему, перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. К такому выводу пришла аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT), изучив фотоснимки и видеозаписи перевозки российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. "Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3-го корпуса, или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

Пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.

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У России осталось меньше половины высокоточных ракет, заявил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. "По нашим подсчетам, у них осталось не более 45 процентов от тех ракет, которые были до начала войны", - сказал он в интервью агентству "РБК Украина ".

По словам Скибицкого, особенно сложная ситуация сложилась с "Искандерами" и "Калибрами" - их осталось примерно 20 процентов от первоначального запаса. В условиях дефицита российская армия активнее использует ракеты "Ураган" и "Смерч", считают в ГУР.

"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки", - предупредил Вадим Скибицкий.

Хроника событий 27 августа 00.00 - 13.59 >>>

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