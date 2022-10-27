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Невзорвавшиеся российские ракетыФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
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Киев: РФ с начала войны нанесла 4,5 тысяч ракетных ударов

Даниил Сотников
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 октября.

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На 247-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 28 октября (время московское).

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В новой оборонной стратегии США, опубликованной 27 октября, Россия на фоне вторжения в Украину названа "острой угрозой". "Недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистического режима", - говорится в документе. "В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия - это прямая и острая угроза нашим интересам и ценностям", - заявил министр обороны США Ллойд Остин. Среди рисков со стороны России в документе перечислены ядерная угроза как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия.

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжать поддерживать Киев. "Они договорились продолжать совместную работу по оказанию безоговорочной поддержки Украине", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства Великобритании. Отмечается, что Сунак и Трюдо также договорились "об углублении сотрудничества в области торговли и энергетической безопасности".

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С начала войны Россия нанесла по территории Украины 4,5 тысяч ракетных ударов и совершила более 8 тысяч авианалетов, рассказал в ежедневной видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за последние двое суток также были выпушены 30 дронов, 23 из которых были сбиты. Кроме того, были уничтожены ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25. 

 

Хроника событий 27 октября 14.00 - 23.59 >>>

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