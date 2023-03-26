Киев расценивает Беларусь как ядерного заложника России

На 396-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 26 марта (время московское).

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Российские силы нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажным домам в Авдеевке, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, приложив к посту в Telegram фотографии разрушений. По предварительным данным, обошлось без жертв.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории, назвал Беларусь "ядерным заложником" Кремля. "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - написал Данилов в Twitter.

По мнению же советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, слова Путина свидетельствуют о том, что ему страшно и что он проигрывает. "Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой", - заявил Подоляк.

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

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