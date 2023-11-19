Киев: ПВО Украины сбили 15 ударных беспилотников из 20

Силы противовоздушной обороны Украины сбили над территорией страны 15 из 20 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131", запущенных российскими силами. Атака в ночь на воскресенье, 19 ноября, совершена на Украину с севера, с территории Курской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

ПВО работала в трех областях

По этим данным, противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что воздушная тревога в столичном регионе продолжалась около пяти часов. "В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки", - написал он в Telegram . Между тем глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, указал, что минувшей ночью ПВО поразила на территории Киева и на подступах к городу около десятка вражеских целей.

Это уже вторая ночная атака россиян подряд. Генштаб ВСУ сообщил в Facebook , что днем ранее российские войска также атаковали дронами Украину, при этом украинские ПВО уничтожили 29 из 38 "Шахедов".

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